Emeklinin Ocak zammı arttı

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak zammı netleşmeye başladı. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, zam oranını ortaya koyacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Şimdi geriye sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. Bu da 3 Ocak'ta açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek.