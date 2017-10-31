Emeklinin yeni yıl zammı belli oldu

Temmuz-Aralık dönemi TÜFE artışı yüzde 3,36 olacak. Yasa gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı geçmiş 6 aylık enflasyona göre belirlendiğinden 9 milyonu aşan SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayında yüzde 3,36 ve Temmuz’da da yüzde 4,02 zam alacak.

Böylece bir SSK emeklisinin 1500 lira olan aylığı Ocak 2018’de 50 lira 40 kuruş artacak. Temmuz ayında ise bin 550 lira 40 kuruştan; 62 lira 30 kuruşluk artışla bin 612 liraya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİSİNE OCAK'TA ENFLASYON FARKI YOK

Hürriyet'in özel haberine göre, Temmuz-Aralık dönemi enflasyon artışı ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 3,36’da kalırsa memur da memur emeklisi de Ocak ayında enflasyon farkı alamayacak. Toplu sözleşme gereği maaşlarına Ocak’ta yüzde 4’lük artışla yetinecek.

TEMMUZ'DA BİNDE 2

Temmuz ayında ise yine yüzde 3,5 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Ocak-Temmuz enflasyonu yine ekonomi yönetiminin tahmin ettiği gibi yüzde 4,02’de kalırsa bu kez milyonlarca memur ve emeklisine enflasyon farkı olarak sadece binde 2’lik artış yapılacak.