Emekliye 2 bayramda 22.3 milyar

Sarıeroğlu, yılda iki bayram ikramiyesinin maliyetinin ise 22.3 milyar lira olduğunu belirtti. Sarıeroğlu’nun verdiği bilgiye göre bir bayramda alınacak ikramiye ödemesi emeklinin kendisine 1.000 lira olacak. Ancak ölüm aylığı alan dul, yetim ve ana, babalara ise aylık hisseleri oranında; iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. İlk ödeme bu Ramazan Bayramı’na yetişecek.

PRİMLERE DESTEK

İkramiye, emeklilere yıllık 2.000 bin lira, aylık bazda ise 166.7 lira ilave artış anlamına geliyor. Sarıeroğlu, şunları kaydetti: “Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek. Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur’lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. 18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerin Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.”

Kimler ikramiye alacak?

Bayram ikramiyesinden geniş bir toplum kesiminin yararlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, ikramiye alacakları şu şekilde sıraladı: “Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.”