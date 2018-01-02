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Emekliye 2018’de çifte zam

Yaklaşık 12 milyon emekliye 2018’de çifte zam var. Maaşlarda hem Ocak’ta hem de Temmuz’da artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon, memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı alacak....

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9 milyon civarında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranlarını, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon verileri gösterecek. Enflasyon verilerinin açıklandığı 3 Ocak'ta 2018'in ilk yarısını kapsayan, 3 Temmuz'da da Temmuz- Aralık dönemini içeren zam oranı belli olacak. Ancak maaşlarda yapılacak artışlara ilişkin ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki 2017'ye ilişkin enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.52 olacak. Temmuz'daki zam oranı da 2018 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre yüzde 4.02 olarak gerçekleşecek.
 
​FARKLA YÜKSELECEK
 
Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre Ocak'ta yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı alacak. Temmuz'da da memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik artışın yanı sıra enflasyon farkı alma ihtimali var. Beklenti anketine göre, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 1.52 enflasyon farkı oluşacağı tahmin ediliyor. 2018 Yılı Programı'na göre Temmuz'da ise yüzde 0.02 enflasyon farkı verilmesi öngörülüyor. Yani enflasyon farkı oluşursa, toplu sözleşmede belirlenen zam oranları yükselecek. Bu arada emeklilerin Ocak ve Temmuz'da maaşlarıyla birlikte, her ay verilen net aylıklarının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeler de yükselecek..
 
Kaynak: Takvim

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