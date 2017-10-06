Emekliye 212 lira zam
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken, gerçekleşen enflasyon verileri ipuçları veriyor. 3 formül gündemde. Bu formüller maaşlarda 212 liraya varan artış getirecek.
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammını merakla bekliyor. Gerçekleşen enflasyon verileri de ipuçlarını veriyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 3 formül ortaya çıktı.
Türkiyeİstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3 ya da yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.
Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonunun da bu seviyede gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 olacak.
GÖZLER VERİLERDE
Yüzde 3, yüzde 3.5 ve yüzde 5.01 zam formüllerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladık.
Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, kuruşu kuruşuna yeni maaşlarını görebilecek.
Maaşlarda; Ocak zammı yüzde 3 olursa 127, yüzde 3.5 olursa 148, yüzde 5.01 olursa 212 liraya varan artış gerçekleşecek.
Kesin zam oranı ise 3 Ocak'ta duyurulacak. Emekliler, aynı ay içerisinde zamlımaaşlarını ceplerine koyacak.
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