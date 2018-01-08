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Emekliye 241 lira zam

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla beklediği Ocak zammının oranını öğrenirken, yeni maaşları için de gün sayıyor.

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Zamlı maaşlar ayın 16'sından itibaren hesaplara yatacak. Emekliler, maaş alma günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak.

BİR ARTIŞ DAHA VAR

Yüzde 5.69'luk artış, yılın ilk zammını ceplerine koymaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 241 liraya varan zam getirdi. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 5.69 zamla 4 bin 481 liraya çıktı.

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