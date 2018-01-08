Emekliye 241 lira zam
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla beklediği Ocak zammının oranını öğrenirken, yeni maaşları için de gün sayıyor.
Zamlı maaşlar ayın 16'sından itibaren hesaplara yatacak. Emekliler, maaş alma günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak.
BİR ARTIŞ DAHA VAR
Yüzde 5.69'luk artış, yılın ilk zammını ceplerine koymaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 241 liraya varan zam getirdi. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 5.69 zamla 4 bin 481 liraya çıktı.
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