Emekliye çifte tazminat imkanı

Türkiye'de emeklilerin sayısı 12 milyona dayanırken, bir bölümü çalışmaya devam ediyor. Ancak pek çok emekli işyerindeki haklarını bilmiyor. Özellikle de tazminat konusundaki haklarını... Emekli olduktan sonra başka bir firmada işe girenlerin tazminat konusundaki hakları, diğer işçilerle aynı. Yani emekli, en az 1 yılı doldurup kendi kusuru ve isteği dışında ayrıldığında, çalıştığı yıl kadar brüt maaşı kıdem tazminatı olarak alıyor. Emekli olurken kıdem tazminatını almış olması bu sonucu değiştirmiyor. Emekli olduktan sonra aynı firmada çalışmaya devam edenlerin tazminat durumu ise farklı. Bu kişiler eğer tazminatını almadan çalışmayı sürdürürse, kıdem hakkı baki kalıyor. İstifa etse de tazminat alma imkanı bulunuyor. Tazminatını almadan aynı işyerinde devam edenler, yeni sözleşme yapmadığı için kendisi de ayrılsa işveren de çıkarsa tazminatının tamamını alıyor. Yani fiilen emekliye ayrılma sayıldığından (haklı fesih), ödenecek tutar son maaş üzerinden oluyor. Bu konuda Yargıtay kararları da var. Ancak aynı işyerinde, emekli olduktan sonra tazminat alınarak devam ediliyorsa, kıdem sıfırlanıyor ve 1 yılı doldurmadan tazminat alınamıyor. Emekli, işverenle yeniden sözleşme yapıyor. Yani emekli, yeni başlamış bir işçi gibi işyerinde çalışmaya devam ediyor. 1 yılı doldurup kendi kusuru ve isteği dışında ayrıldığında tazminatını alabiliyor

TEK FARK RAPOR PARASINDA

Takvim'in haberine göre, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin izin, çalışma saati, mesai, kıdem ve ihbar tazminatları diğer işçilerle aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli çalışanın yıllık ücretli izin hesabı, diğer çalışanlardan farksız. Yani çalışan emeklilerin de 1 yıldan 5 yıla kadar en az 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar 20 gün, 15 yıldan sonrası için 26 gün izin hakkı var. 50 yaş üstü için ise izin 20 günden az olamıyor. Çalışan emekliler, hastalanır veya ameliyat olurlarsa rapor alabiliyor, ancak iş kazası ve meslek hastalığı durumu yoksa, rapor parasını alamıyor..