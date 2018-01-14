Emekliye en az bin 570 TL

Emekliler bu yılın ilk zammını almaya hazırlanıyor. Enflasyon verilerine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.69 çıkarken, ödemeler de önümüzdeki günlerde başlıyor.

NASIL DEĞİŞTİ?

Yüzde 5.69 zam ile memur emeklilerinin taban maaşı 2 bin liraya dayandı. Aralık'ta bin 871 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı, bin 978 lira 72 kuruşa ulaştı. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde de en düşük maaş bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi. Türkiye Emekliler Derneği verilerine göre; taban maaşlar 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 lira 13 kuruştan bin 569 lira 63 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 885 lira 24 kuruştan 935 lira 60 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de 935 lira 67 kuruştan 988 lira 91 kuruşa çıktı.