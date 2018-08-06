Emekliye erken maaş ve ikramiye

Hükümet, 30 Nisan’da emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi biner lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bunun ilk ödemesi de 15 Haziran’daki Ramazan Bayramı’ndan önce yapılmıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ikinci ödemenin ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. İlk ödeme bayramdan bir hafta önce yapılmıştı.

9 AĞUSTOS KRİTİK

Buna göre 12.5 milyon emeklinin ikramiyesi iki farklı günde, yani 7 ve 8 Haziran’da yatırıldı. Kurban Bayramı 21 Ağustos’ta başlayacak. Bayram tatili de 17 Ağustos’ta mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek. Bir başka deyişle, ikramiyelerin bu tarihten önce ödenmesi bekleniyor. Bayrama hazırlıkta vatandaşa kolaylık olması için ödemenin 9-10 Ağustos’ta yapılması yüksek ihtimal.

3 GÜN SÜREBİLİR

Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. Memur emeklisi, maaşını 1-5 Ağustos’ta alıyor. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre her ayın 17-28’i arasında çekiyor. Dolayısıyla bu emeklilere de bayramdan önce maaş ödemesi yapılacak. Yine ramazandaki uygulamaya bakarsak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin tahsis numarasına göre 14-15 ve 16 Ağustos’ta maaşını alması bekleniyor.

31 TEMMUZ ÖNCESİ DİLEKÇE VERENLER

Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK’ya dilekçesini 31 Temmuz itibarıyla vermiş olanlar da aylık alabilecek. Emeklilerin emekli aylıkları, nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Haczi bulunan emeklinin maaşı haczedilemeyeceği gibi, bayram ikramiyesine de haciz konulamayacak.

İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALAN

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, bin TL’nin yüzde 25’i yani 250 TL ikramiye ödenir.

(Güneş)