Emeklilere iki güzel haber

2016'ya ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları ile memur emeklileri, dul ve yetimlerinin yüzde 3'lük Ocak artışına ilişkin zam farkları dün hesaplara yatırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödemeleri bir açıklamayla duyurdu. Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 96 bin 822 kişinin 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderildi. Buna göre; aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta Kasım- Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara Ocak ve Şubat ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı ödendi. ödemeler yapıldı Aylıklarını her ay alanlara ise 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2016'ya ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek dün ödendi.

ŞUBAT'TA İMZA MART'TA ÖDEME

Emeklilere promosyon ödemeleri için takvim belli oldu. Şubat'ta imzaların atılması, Mart'ta da ödemelerin başlaması planlanıyor...

Yaklaşık 12 milyon emekli, promosyon ile ek gelire kavuşuyor. Bankaların SGK'nın hazırladığı promosyon protokolüne Şubat'ta imzaları atması, Mart'ta da ödemelerin başlaması planlanıyor. Kamu bankalarıyla promosyon için anlaşma sağlanmıştı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, 3 yıllık dönem için 'maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira ödeme'ye 'Evet' demişti. Kamu bankaları, önümüzdeki günlerde SGK'nın hazırladığı protokole imza atacak. Özel bankaların da 4.2 milyon emekli maaş müşterisini kaybetmemek için protokolü imzalayıp promosyon dönemini başlatması bekleniyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilerin promosyona Mart'ta kavuşacağını söyledi. Emeklilere 3 yıllık promosyon, bu tarihte peşin olarak ödenecek. Emeklinin, maaşını, promosyon protokolüne imza atmış bir bankadan alması gerekecek.