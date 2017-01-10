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Emekliye promosyon yarışı sürüyor! Bankalar sıraya girdi!

Emekliye promosyon için kamudan sonra özel bankalarla da masaya oturuldu. 4.2 milyon emeklinin maaşının yattığı özel bankalar da promosyon ödeyecek. Emekliler daha çok para veren bankayı seçecek.

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Emeklilere promosyon için kamu bankalarıyla yapılan anlaşmanın ardından, gözler özel bankalara çevrildi. 4.2 milyon emeklinin maaşının yattığı özel bankaların promosyon hamlesi merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da harekete geçti. 7.5 milyon emekliye maaş ödemesini yapan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'la yapılan anlaşma sonrası, SGK özel bankalarla masaya oturdu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, bankaların temsilcilerine Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 'promosyon planı' anlatıldı. Edinilen bilgiye göre; özel bankalardan "Biz bu promosyonu vermeyiz" diyen çıkmadı. SGK, bankalara bir protokol taslağı hazırlayıp gönderecek. Özel bankalar da konuyu yönetim kurullarında görüşerek karara bağlayacak. 
 
GÖZLER UYGULAMADA
Kamu bankalarıyla yapılan anlaşma kapsamında 3 yıllık promosyonda taban tutar; maaşı bin liranın altında olanlar için 300 lira, maaşı bin-2 bin arasında olanlar için 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlar için 450 lira olarak belirlenmişti. Özel bankaların da promosyona 'evet' demesi halinde, emeklilerin ödeme almak için maaşını kamu bankalarına taşımasına gerek kalmayacak. Aksi halde maaşını özel bankadan alan ancak promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenler, rotayı kamu bankalarına çevirecek. Ancak özel bankaların 4.2 milyon emekli müşterisini kaybetmemek için SGK'yla promosyon anlaşması imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta özel bankaların promosyonda 450 liraya varan taban tutarların da üzerine çıkabileceği beklentisi var. Bunun nedeni de özel bankaların emekli maaş pastasındaki payını artırmak için uzun süredir para, puan ve altın gibi hediyeler verdiği kampanyalar gerçekleştirmesi. Özel bankaların da promosyona 'evet' demesi halinde promosyonda yarış başlayacak. (Takvim)

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