Emekliye temmuzda en az yüzde 6.39 zam göründü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 oldu. Buna göre temmuz ayında enflasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı temmuzda yüzde 6.39 artacak. TÜİK verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 3.79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12.15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20.16 oldu. Öte yandan yüzde 12.64 ile çekirdek enflasyon tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Ana harcama grupları itibariyle mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2.32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.45 artış gerçekleşti.

KUR ZAMLARI ETKİLİ OLDU

Ana harcama grupları itibariyle mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0.15 ile en az artış gösteren grup oldu. Tüketici fiyatları bazında ise mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41.98 ile havuçta görüldü. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,39 ile önceki ayda olduğu gibi sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19.43 ile taze fasulye izledi.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor” dedi. Bu arada dolar, açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin ardından 4.60’ın altını gördü. Analistler, beklentileri aşan enflasyonun perşembe günkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz artışı beklentilerini yükselttiğini, bunun da ilk tepki olarak döviz kurları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.