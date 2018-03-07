Emekliye ve memura bayram ikramiyesi verilecek mi SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar

Emekliye ve memura bayram ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak? soruların yanıtları haberimizde. Emekliye ve memura bayram ikramiyesi, son günlerin merak edilen gündem konuları arasında yer aldı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi isteyen memurların ve emeklilerin heyecanla beklediği toplantı bu ay yapılacak. Toplantıda bayram ikramiyesinin masaya yatırılması beklenirken, memurlar ve memur emeklileri için anlaşma sağlanırsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de ikramiye yolu açılacak. Memura ve emekliye ikramiye için son gelişmeler sorgulanmaya devam ediliyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) içerisinde gündeme gelecek konuların arasında yer alan emekliye ve memura bayram ikramiyesi, anlaşma tabanına ulaşılırsa, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini de kapsayacak. İşte emekli maaşı ve ikramiyeleri ile ilgili ayrıntıları....



İKİNCİ TOPLANTI



Geçtiğimiz yıl ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK gündemine geliyor. Toplu sözleşme sonrası ilk KPDK toplantısı kasımda yapılmıştı. İkinci toplantı ise bu ay gerçekleştirilecek. Toplantıda, memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Memur- Sen, toplu sözleşme masasında ikramiye tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.





UMUTLU BEKLEYİŞ



Toplantıda anlaşma sağlanırsa, memurlara ve memur emeklilerine yılda 2 kez ikramiye dönemi başlayacak. Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in daha önce memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1'er maaş ikramiye verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, "İkramiye memur emeklileriyle başlayıp işçi ve Bağ- Kur emeklilerine de yaygınlaştırılabilir. Bir kararnameyle düzenleme yapılabilir. Yılda 2 defa bayramlarda bir maaş tutarında ikramiye uygun olur düşüncesindeyiz" demişti.



EK ÖDEMEDE 2 TAKSİT ZAMANI



Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlara ek ödemeler sürüyor. Geçen yıl başvurup ek ikramiyesini alanlara, varsa kalan ödemeleri bu aydan itibaren yapılacak. Memur emeklileri, geçen yıl hangi tarihte ek ikramiyelerini almışlarsa, bu yılın aynı döneminde ödemeleri 1 yıllık faiziyle birlikte yapılacak. Yasada ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verileceği karara bağlanmıştı. Emeklilere ilk ödemeler Mart 2017'de başlamıştı.



EK ÖDEME YÜKSELECEK



Temmuz'da emeklilere ödenen ek ödeme de zamlanacak. Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme her ay ödeniyor. Tutarı da maaşa göre değişiyor. Emekliler her ay maaşın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme alıyor. Temmuz'da maaş yükseleceğinden, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme de artacak.







KATKI PAYI ALINMASIN



Emekliler, sağlıktan alınan katılım paylarının kaldırılması beklentisi içerisinde. Yaşa bağlı olarak hastanelere ve eczanelere daha fazla giden emekliler, maaşlarından kesilen katılım paylarına son verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de belli bir yaşa gelen emeklilerin sağlık hizmeti ihtiyacının giderek arttığına dikkati çekerek, "Çalıştıkları dönemde yüzde 11 gibi yüksek oranda sağlık primi ödeyen emeklilerden katkı payı alınmasından rahatsızlık duyuyoruz. Emeklilerimizin aylıkları sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının ardından katkı payı kesintisiyle düşüyor. Kamu ve özel sağlık kuruluşları ayrımı olmaksızın emeklilerden katkı payı alınmamasını istiyoruz" diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklerin maaşlarından muayene, ilaç ve reçete katılım payı kesilmeyecek. Emekliler sağlıktan ücretsiz yararlanacak..