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Son Dakika Emekliye verilecek promosyonda anlaşma tamam

SGK ve Ziraat Bankası arasındaki anlaşma bugün saat 16'da imzalanacak.

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Yaklaşık 12 milyon emekli, promosyon ile ek gelire kavuşuyor. Emeklilere promosyonun ne zaman verileceği milyonlarca emeklinin merak ettiği soruydu. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan bu soruya yanıt geldi. Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak. Emekli promosyonları hangi ay emekli maaşında hesaplara yatacak? İşte bu sorular bugün yanıt buldu. Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere promosyonun Mart ayında ödeneceğini açıkladı.

Emeklilere verilecek promosyon için Bakan Müezzinoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Promosyonlar hangi ay hesaba yatacak? İşte detay. Kamu bankalarıyla promosyon için anlaşma sağlanmıştı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, 3 yıllık dönem için 'maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira ödeme'ye 'Evet' demişti.  Bankaların SGK'nın hazırladığı promosyon protokolüne Şubat'ta imzaları atması, Mart'ta da ödemelerin başlaması planlanıyor.

 

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