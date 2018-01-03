Emekliye % 5.69 zam

Yaklaşık 12 milyon memur ile emeklinin zam oranları, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte belli oldu. TÜFE aralıkta yüzde 0.69 artarken, 6 aylık enflasyon da yüzde 5.69 oldu. Buna göre işçi emeklisine yüzde 5.69, memur emeklisine ise yüzde 1.69’luk enflasyon farkı zammı geldi. Memurun toplam zammı da yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4’lük zamla birlikte yüzde 5.69 oldu. Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldi.Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, memur emeklilerinin aylıklarında da 2018 ocak ayında enflasyon zammı dahil yüzde 5.69 artış yapıldığına işaret edilerek, en düşük memur emekli aylığının bin 871 liradan bin 978 liraya yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

BAĞ-KUR’LUYA DA ZAM

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5.69 artış sağlandığı vurgulanan Maliye’nin açıklamasında “Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 liradan bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 liradan bin 405 liraya yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017’nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6.92 zam almıştı.