Emekliye zamlı maaş

Yaklaşık 12 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ilk 6 ayında alacakları zamlı maaşlar belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri ile zam oranları da ortaya çıkmış oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ilk altı ay için yüzde 5.69 oranında artırıldı. Çıplak maaşa yapılan bu zammın ardından ortaya çıkan rakama bir de yüzde 4 ek ödeme (vergi iadesi) eklendi. Böylece bulunan zamlı maaş hesaplara yatmaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 4 zamları maaşlarında görecek. Ayrıca enflasyon bu oranın üzerinde çıkmasıyla yüzde 1.69 oranında farka da kavuşmuş oldular.

