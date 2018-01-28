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Emekliye zamlı maaş

Yaklaşık 12 milyon emekli yüzde 5.69 zamlı maaşlarını almaya başladı. SSK ve Bağ-Kur’lular enflasyon kadar zam alırken memur emeklilerine yüzde 4’ün üzerine 1.69 fark ödeniyor.

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Yaklaşık 12 milyon emekli ile 3 milyon memurun bu yılın ilk 6 ayında alacakları zamlı maaşlar belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri ile zam oranları da ortaya çıkmış oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ilk altı ay için yüzde 5.69 oranında artırıldı. Çıplak maaşa yapılan bu zammın ardından ortaya çıkan rakama bir de yüzde 4 ek ödeme (vergi iadesi) eklendi. Böylece bulunan zamlı maaş hesaplara yatmaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 4 zamları maaşlarında görecek. Ayrıca enflasyon bu oranın üzerinde çıkmasıyla yüzde 1.69 oranında farka da kavuşmuş oldular.

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