EMITT ile sezona iyi başlayan turizmci 2017’den umutlu

2016’yı Rus krizi ve 15 Temmuz nedeniyle sorunlarla geçiren turizm sektörü 2017’ye EMITT ile oldukça umutlu başladı. 85 ülkeden 5 bin firma TÜYAP’taki fuar alanında bulunan 12 salonu hınca hınç doldururken Antalya, İzmir, Ankara gibi iller ve İDO ile Arçelik gibi konaklama çözümlerini sunan şirketler özel stantlar kurdu. Açılışını BM Dünya Turizm Organizasyonu Genel Sekreteri Taleb Rifai, Avrupa Otel Restoran ve Kafeler Birliği Başkanı Susanne Kraus- Winkler, Alman Seyahat Birliği Başkanı Norbert Feibig, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş ile kurdele keserek birlikte yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bugün 1.5 milyar olan turist sayısının gelecekte 2 milyara çıkacağını ve ülkelerin birbirini besleyen rekabet yapması gerektiğini söyledi. 29 Ocak’a kadar sürecek EMITT sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerin akınına uğrarken toplamda 140 bin ziyaretçi beklenen fuara yoğun ilgi Türk turizminin 2017’yi iyi geçireceği şeklinde yorumlandı.

AİLE TATİLİ 2 BİN TL

Tatilsepeti.com Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, EMITT’te erken rezervasyon imkanlarıyla yüzde 50 indirim sunulduğunu söyledi. Karayal “Avrupalı turist bu yıl da Türkiye’yi daha az tercih etse bile Rus turist ile bu açığı kapatacağımıza inanıyorum. Bu nedenle 2017’de de yerli turist daha da artacak. Erken rezervasyondan yararlanan 3 kişilik bir aile, Antalya, Bodrum, Marmaris gibi gözde yerlerde bir hafta boyunca 2 bin TL’den başlayan fiyatlarla tatil imkanı bulacak. Fırsatı kaçıranlar tatil için 5 bin TL ödeyecek” dedi.

YERLİ TURİST ARTACAK

Jolly Tur İç Turizm Müdürü Tarık Öztürk ise “Rus turistin yanında Uzakdoğulu turist için de çalışıyoruz. Bu turistlerin Yunanistan rotası yerine Türkiye’yi talep etmeleri için uğraşıyoruz. Bu konuda EMITT’te yoğun talepler alıyoruz. İç turizm de bu yıl epey artacak. Rezervasyonlar bunu gösteriyor” dedi.

ORTADOĞU İLGİSİ AZALMIYOR