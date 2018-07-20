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Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ertan Keleş getirildi

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş oldu.

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Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuzun kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ertan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Mehmet Özçelik seçilmiştir." denildi.

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