Emlak Konut GYO’nun hedefi 8 milyarlık satış

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, 2017 hedeflerini açıkladı. 2016 yılını 7 milyar 600 milyon TL’lik satış ve ile kapatmayı öngören Emlak Konut GYO, 2017 yılında gelirlerini arttırarak 8 milyar TL değerinde satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. 2016 yılı için net karını yüzde 90 artırarak 1 milyar 800 milyon TL net kâr açıklamayı öngören Emlak Konut GYO önümüzdeki yılın sonunda kârlılığını koruyarak 1 milyar 800 milyon TL’lik başarısını tekrarlamayı amaçlıyor. 2017 yılı içerisinde 1.279.513 metrekare satış hedefleyen Emlak Konut GYO, toplamda 9.900 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmeyi planlıyor. 2016’ya yönelik bir değerlendirme yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum “Ülke verilerinin olumlu seyretmesi ve yaşanan tüm olumsuz dış koşullara ve azalan küresel risk iştahına rağmen Türkiye tüm ekonomik birimleriyle büyümeye katkı sağlamaya devam etmekte ve aktif çalışmasını sürdürmektedir” dedi. Kurum şunları söyledi: “Emlak Konut GYO da 2016 yılındaki faaliyetleri ile ilgili devreye aldığı ve tüm kesimler tarafından destek gören ‘Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz’ kampanyası ile ülkemiz için çalışmayı sürdürdük. Bu kampanyayla birlikte ağustos ayında 2 bin 547 adet bağımsız bölüm 407 bin 29 metrekare satılabilir alan karşılığı 1 milyar 960 milyon TL değerinde satış gerçekleşti. Bir başka ifadeyle ilk yedi ayda yaptığımız satışın toplamı kadar satış yaptık ve hem sektöre hem de ekonomiye moral olduk. Bu hususta başta Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı uyarılar ve Merkez Bankası’nın aldığı tedbirlerle birlikte bankalardan da destek geldi ve faizler aylık yüzde birin altına indi. Ülke olarak tarihi bir dönemden geçtiğimiz ağustos ayında Emlak Konut GYO olarak üzerimize düşen sorumluluklarını yerine getirmek için çalıştık ve sektöre ciddi ivme kazandırmaya gayret gösterdik.”

KARDA YÜZDE 90 ARTIŞ

2016’da 6 anahtar teslimi projenin ihalesini yaptıklarını söyleyen Kurum “Şirketimiz, 2016 yılı için, hedeflediği 1.8 milyar TL kâr rakamını rahatlıkla yakalayacak bir performans sergiledi. Bu rakam 2015 yılı kârına göre neredeyse yüzde 90 artışı gösteriyor” dedi. Kurum “Satış değeri olarak baktığımızda da kasım ayı itibarı ile 6.2 milyar TL değerine ulaştık. 2015 yılının toplam tutarı 5.9 milyar TL idi. İnanıyorum ki yılın son çeyreğinde satışa çıkardığımız projelerle birlikte 2016 için belirlediğimiz 7.6 milyar TL satış ve 1.8 milyar TL net kâr hedefine ulaşacağız. Son 1 ayda Ankara’da 1.5 milyar TL, Gebze’de 1.5 milyar TL ayrıca İzmir’de de Tariş’le imzalanan protokolle toplamda 5-6 milyar TL’lik önemli projeler sürdük” dedi.