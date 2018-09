Emlak konut kredisi hesaplama 2018 faiz oranları Konut ev kredisi başvuru işlemi ve şartları

Emlak konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvuru işlemi nasıl? Eylül ayında konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Konut kredisi hesaplama 2018 faiz oranları nedir? Ziraat Halkbankası konut kredisi faiz oranı ne kadar? 2018 Konut kampanyası: İndirim, faiz, kredi-vade oranı kaç? Konut kredi faiz oranları kampanyasında kazancınız ne olacak? Ev kredi faiz indirimi başvuru hesaplama işlemi 2018 Ev konut kredi faiz oranları en uygun banka kredi listesi Konut kredisi nedir? Konut kredisi faiz oranları 2018 en uygun banka hangileri? Tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi açıklandı mı? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları kaç? Ev almak isteyenler için konu kredisi faizleri nasıl? Konut kredisi faiz oranları nasıl hesaplanıyor? soruların yanıtları araştırılırken beklenen son dakika açıklaması geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konut kampanyası üzerine resmi açıklamalarda bulundu. Konut, kampanyalar üzerinden merak edilen faiz oranı, konularında açıklama yapan Kurum, kampanyaya katılmak isteyenler için önemli bilgiler açıkladı. Kampanyada 100 bin konut üzerinden işlemler yapılacak. 29 Ağustos'ta başlayan kampanya süreci 31 Ekim 2018 tarihinde sona eriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı gayrimenkul sektörünü hareketlendirecek çalışmanın ardından bir konut projesinin de emekliler tarafından başlatıldığı ortaya çıktı.

Ziraat Bankası, Halkbank son dakika konut kredisi faiz oranı indirim başvuru şartları nedir? Konutta fırsat kampanyası başlamasıyla düşük faizli, indirimli projeleri kaçırmak istemeyen alıcı harekete geçti. Satış ofisleri ilk günden doldu, firmaların telefonları susmadı. Kampanya açıklandıktan sonra ilk 24 saatte Emlak Konut’un internet sitesini 500 bini aşkın kişi ziyaret etti, 5 bin kişi telefonla bilgi aldı, 5 bin talep formu dolduruldu. Ulaşılabilir fiyatlı evler ilk günden sahibini buldu.

Kampanyanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmasından sonra vatandaş hızlı aksiyon aldı. Kampanyaya öncülük eden ve 33 projede 12 bin konutla yer alan Emlak Konut GYO en yoğun talebi gören şirket oldu. İnternet sitesi geçici süre hizmet veremedi, telefonlar kilitlendi. Şirket tarafından verilen bilgilere göre ilk 24 saatte 500 bin kişi internet sitesine giriş yaptı. 5 bin kişi telefonla bilgi alırken, 5 binden fazla da formala başvuru alındı. Özellikle uygun fiyatlı konutlarda ilk gün satış işlemi de gerçekleşti. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, da ilk gün yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Şirket telefonlarının kilitlendiğini belirten Durbakayım, “Telefonda bekleme süreleri 25 dakikaya ulaştı. Satış ofislerimizde trafik arttı. Sektörde yer yerinden oynadı diyebiliriz. Hatta ilk gün Denizli’den 3 ev satışımız da oldu. Şimdi bu ilginin kar topu gibi büyümesini bekliyoruz. Bankalar ve kamu da desteklerse uzun süreli bir hareketlilik yaşanır” dedi.Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekliler için 300 bin konut projesi yaptı. Emeklilerin konut sorununa çözüm üretmek için çalışma yürüten TÜED, emeklilere yönelik bir araştırmayı dikkate alarak bir süre önce harekete geçti.

Bu kapsamda TOKİ'nin yaptığı projeyle 33 ilde 7 bin 779 emekli ev sahibi oldu. Şimdi de Ankara'da İncek ve İstanbul'da Silivri projelerini başlatan dernek yetkilileri, "Silivri projemizde konutlar, 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla emeklilerimize sunuluyor. Burada 100 konut yapılması planlandı. Yine İncek'te de 139 konut yapımı hedeflendi. Emeklilerin yaşam standartları dikkate alınarak tasarlanan projelerde çok çeşitli sosyal donatılarla birlikte, torunlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri alanlara geniş yer verildi" bilgisini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beklenen konut açıklamasını yaptı; konut kampanyaları konusunda ayrıntılı bilgiler verdi. Kurum konut kampanyasına destek firmaları açıkladı. Kampanyaya destek veren firmalar: Emlak Konut, İller Bankası, KİPTAŞ.

Konutta tarihi kampanya önceki gün açıklandı. 100 bin konutluk ‘Türkiye için kazanç vakit’ kampanyasında önemli avantajlar sunuluyor. 2 ay süreyle yaklaşık 400 projede 10 yıl vadede faiz 0.98 olarak belirlendi. Peşinatı yüzde 10’a çeken firmalar liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim de yaptı. Peşinatı döviz ya da altın bozdurarak ödemek isteyenlere de garanti verildi. Eğer kur yükselirse vatandaşın zararı karşılanacak. Tüm bu avantajlar aynı anda devreye girince konut alıcısı satış ofislerine yöneldi.



ZİRAAT BANKASI KONU KREDİSİ HESAPLAMA

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA





Ev almak isteyen vatandaşın yanında kampanyaya katılmak isteyen firmalar da olduğunu belirten Durbakayım, “Bu bir konut kampanyası değil, milli birlik kampanyası. Bizi Malatya’dan Urfa’dan arayan inşaat firmaları var. Anadolu firmalarının ellerinde az konut olsa da ‘biz de varız’ diyorlar. Derneğe üye olmak ve kampanyaya katılmak istiyorlar. Bu birlik beraberlik, herkesin elini taşın altına koyması önemli bir gelişme” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul alanındaki kampanya kapsamına dair açıklamaları: Satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor, daire fiyatlarına ilişkin bir sınırlama bulunmuyor. Minimum yüzde 10 peşinat alınıyor. Yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat, yüzde 0.98 faiz, 120 ay vade, yüzde 15 12. ay ara ödeme, yüzde 15 24. ay ara ödeme yapılacak.

Bakan Murat Kurum kampanyaya dair şu açıklamaları yaptı: Ülkemizin içime sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz. Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor. Gayrimenkul sektörü üzerine ne zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdi. Birlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor. Peşinat oranı yüzde 10'a düşürülecek; bankasız ve kefilsiz yüzde 0.98 faiz imkanı sunulacak. Gayrimenkul sektörü ve alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesi için emlak bankası ile hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz; inşallah yıl sonuna bu süreci tamamlayacağız. Altın ve döviz bugünkü kurdan hesaplanacak; bunlara artış geldiğinde bu artış kadar bedel daire fiyatından düşürülecek; kimsenin altının dövizini kenarda tutması gerekmiyor.

Dernek yetkilileri, "Emeklilerimiz ve birinci derece yakınları neredeyse yarı fiyatına, seçkin konumlarda ve 20 yıla varan vadelerde konut sahibi olabilecekler. Projelerin tamamı banka güvencesinde ve en geç 18 ayda anahtar teslimi garantisiyle hayata geçirilecek" dedi.



Dernek yetkilileri emeklilerin yüzde 27.1'ine denk gelen 3.3 milyon emeklinin kirada oturduğuna dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle başlayan ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyası 31 Ekim’e kadar sürecek. Kampanyada 120 aya kadar yüzde 0.98 faiz imkanı sunulurken peşinat oranı da yüzde 20’den yüzde 10’a çekilecek. Liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapan firmalar borcunu erken kapatan tüketiciye yüzde 35’e varan indirim yapacak. Altın ya da dövizi bozdurup peşinat ödeyene de kur garantisi verilecek. Eğer kur yükselirse farkı taksitlerden düşecek. Kampanya ülke genelinde yaklaşık 400 projede geçerli olacak. 100 bin konutluk kampanyanın konut pazarında ciddi hareketlilik sağlaması bekleniyor. 500 bin liralık bir ev için 400 bin TL kredi çekilmesi gerekiyor. Şu an faiz oranları yüzde 2.2 seviyesinde. 400 bin TL kredi çekenler bankaya 10 yıllık vadede 1 milyon140 bin TL ödüyorlar. Evin toplam maliyeti de 100 bin peşinatı da dahil ettiğimizde 1 milyon 240 bin liraya ulaşıyor. Aylık taksitler ise yaklaşık 9 bin 500 liraya denk geliyor. Kampanyası çerçevesinde 500 bin liralık evin satış bedeli 10 yıllık vadede 640 bin TL. Kampanya dahilinde aylık taksitler ise 3 bin 800 TL’ye indirgenmiş durumda. Yani 500 bin liralık ev alan vatandaşa toplamda 600 bin liralık bir avantaj doğacak. İşte Konut kredisi faiz oranları 2018 en uygun banka listesi

Bankaların konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı bahane gösteren bankaların konut kredisi oranları yükselmeye devam etti. Ortalama konut kredisi faiz oranı yüzde 2,80 seviyesine tırmandı. Vatandaşların merakla beklediği konut fırsatı başlıyor. Dövize ve altına endekslenen peşinat ile tüketicinin riski sıfıra düşürülüyor. Buna ek olarak alıcıya 6 ay içerisinde peşin öderse yüzde 35, 12 ay içerisinde peşin öderse ise yüzde 25 indirim sağlanıyor. Kur saldırısıyla satışları dibe vuran inşaat sektörü, eşi benzeri görülmemiş bir kampanyaya imza atıyor. Ellerindeki stokları eritmek için tarihi bir kampanya başlatan sektör, tüketiciye 'Döviz alma, konut al' diyecek. Dün Emlak Konut GYO'nun Ataşehir'deki genel merkezinde yapılan kampanya toplantısının detaylarına SABAH ulaştı.

Yüzlerce firmanın dahil olacağı kampanyada konut kredisi faizleri yüzde 2'yi aşan seviyelerden yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indirilecek. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekilecek. Kampanyada en çok dikkat çeken kısım ise vatandaşın döviz veya altından gayrimenkule yönlendirilmesi. Peşinat tutarının döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda o günün Merkez Bankası kuru dikkate alınacak.

Emlak sektörünün önde gelen kuruluş ve şirketlerini bir araya getirerek vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmaları için hayata geçirilecek olan tarihi kampanyanın tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kurum, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. 100 bin konutu kapsayan kampanyada konut fiyatları yüzde 10 indirilirken, peşinat da yüzde 10 olarak belirlendi. 120 ayda faiz yüzde 0.98 olacak. Ayrıca peşinatını döviz veya altın olarak yatıranlar, kurdaki artıştan olumsuz etkilenmeyecek, 1 yıl sonra eğer kurlar yükselmişse aradaki fark ödedikleri taksitlerden düşülecek.

Kurum'un verdiği bilgiye göre, bugün başlayıp 31 Ekim'e kadar sürecek konut kampanyasında banka ve kefalet olmayacak. 12. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödeme olacak. 120 ayda yüzde 0.98 vade farkı uygulanacak.



Projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.



Kurum, kampanyanın 100 bin konutu kapsadığını ve tüm inşaat firmalarının katılacağını ifade etti.



Kurum, 300 bin liralık bir daire için ödeme planını da şöyle açıkladı:



"Örneğin 300 bin liralık bir daire indirim ile 270 bin liraya inecek. Bunun üzerinden yüzde 10 peşinat ödemesi yapılacak. 12. ayda yüzde 15'e karşılık gelen 40 bin 500 liralık ilk ara ödeme, 24. ayda ise diğer yüzde 15'lik 40 bin 500 liralık ara ödeme yapılacak. Konut fiyatının yüzde 60'ına denk gelen 162 bin liralık bölümü vadelendirilecek. Böylelikle alıcı 120 ay vade ile aylık olarak yüzde 0,98 faizle 2 bin 302 liralık ödeme gerçekleştirecek."



1 milyon liralık daire için örnek ödeme planı:



Dairenin fiyatı: 1 milyon lira

İndirimli fiyat: 900 bin lira

Peşinat: 90 bin lira

12. ay ara ödeme: 135 bin lira

24. ay ara ödeme: 135 bin lira

Krediye esas tutar ise: 540 bin lira

Aylık taksit: 7.673 lira

Peşinat hariç toplam ödeme: 1 milyon 190.724 lira

Vadelendirilmiş daire fiyatı: 1 milyon 280 bin 724 lira



İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İlbank Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetkin, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Genel Başkanı Nazmi Durbakayım, İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, TMB Başkanı Mithat Yenigün ile kampanyaya katılan şirketlerin yöneticileri katıldı.



Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut sektöründeki kampanya ile birlikte projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“Kampanyanın özü şu; projelerin satış fiyatı üzerinden bir kere başta yüzde 10 indirim yapılacak. Yani 500 bin liraysa buna yüzde 10 indirim yapılacak 450 bin liraya fiyat inecek. Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize veya altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın verdiği peşinat kadar yansıması daire bedelinden düşülecek. Yine 12’inci ve 24’üncü aylarda yüzde 15’lik ara ödemeler söz konusu geriye kalan 120 aylık tutar içinse aylık 0,98 vade farkıyla yüzde 60’lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacaklar. Dairenin totaline baktığımızda yaklaşık yüzde 84 vade farkına geliyor. Yani bugün faiz oranlarının yüzde 2’lerde olduğunu düşünürseniz yine çok büyük bir fedakarlık var.”



Bakan Kurum, sektörün daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösterdiğini kaydederek, “Vatandaşların da gayrimenkulun gerçekten ülkemizde her zaman değerlendiğini ki bu fedakarlıkla kazanmama ihtimallerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık hem ekonomiye bir değer anlamında hem sektöre hem de alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. Bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Bizim Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreciyle devam eden şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, bu milli duruş bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam edecek. Bizim bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü” diye konuştu.



Kampanyanın 31 Ekim 2018 tarihine kadar süreceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kampanyanın 100 bin konutu kapsadığını belirterek, “Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak. 31 Ekim'e kadar sürecek. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz” dedi.



Sektörün önde gelen kuruluş ve şirketlerinin hayata geçireceği yeni kampanya ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomimize katkı sağlaması amaçlanıyor. Önceki kampanyada faiz indirimi 500 bin liraya kadar olan kredilerde geçerliyken bu kampanyada bir limit olmayacak. ABD menşeili ürün kullanılmayacak. 12’inci ve 24’üncü aylarda yüzde 15'lik ara ödeme olacak. Kampanyada banka ve kefalet olmayacak. 120 ayda yüzde 0.98’lik bir vade farkı uygulanacak.



Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yeni kampanyayı şu sözlerle değerlendirdi:



"Halihazırda Türkiye’de banka kredisiyle ev almak şu an oldukça maliyetli hale gelmiş durumda. Mesela 500 bin liralık bir ev için 400 bin TL kredi çekilmesi gerekiyor. Şu an faiz oranları yüzde 2,2 seviyesinde. 400.000 TL kredi çekenler bankaya 10 yıllık vadede 1.140 bin TL ödüyorlar. Evin toplam maliyeti de 100 bin peşinatı da dahil ettiğimizde 1 milyon 240 bin liraya ulaşıyor.



Emlak Konut GYO önderliğinde başlayan ‘Türkiye için kazanç vakti’ kampanyası çerçevesinde 500 bin liralık evin satış bedeli 10 yıllık vadede 640 bin TL. Kampanya dahilinde aylık taksitler ise 3,800 TL’ye indirgenmiş durumda. Oldukça ince çalışılmış kampanya detayları sayesinde ümit ediyorum evini ilk kez alacaklar için önemli bir fırsat oluşturuldu. Bizde bu fırsata 3 projemizle katılma kararı aldık. Bankalardaki faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemde bu tür alternatif fırsatların oluşturulması oldukça önemli. Tüketicinin de buna doğru eğildiğini görüyoruz. Nitekim geçen sene ilk 7 ayda banka kredisiz konut satış adedi 230 bin seviyesindeyken, bu sene ilk 7 ayda bu rakamın 280 bini aştığını görüyoruz. Bu ciddi artış peşin veya bizim gibi nakit gücü yüksek şirketlerin kendi finansal kampanyaları sayesinde oluştu. Bu dev kampanya da bankasız satış seçeneğini daha da cazip hale getirmiş oldu.



31 Ekim’e kadar sürecek kampanyanın özellikle 3. çeyrek satışlarına da ciddi bir ivme kazandıracağına; bu yıl sonunda kırılacağını umduğumuz konut satış rekoruna ciddi bir katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Merkez Bankası'nın kuruna göre endekslenen tutar 12 ay sonraki veriyle karşılaştırılacak. Karşılaştırmada yüksek olan kur dikkate alınacak. Fark oluşması durumunda tutar konut alıcısının taksitlerinden düşürülecek.



KİPTAŞ ve Emlak Konut GYO projeleri başta olmak üzere, GYODER, KONUTDER ve İNDER üyelerinin projeleri yer alacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak. Ayrıca ödeme planı kapsamında 12 ve 24. ayda tüketici yüzde 15'er ara ödeme yapacak.



Bankaların konut kredisi faiz oranları güncellendi. Ortalama konut kredisi faiz oranı yüzde 2,80 seviyesine tırmandı.



Bankaların konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmayı bahane gösteren bankaların konut kredisi oranları yükselmeye devam etti. En düşük konut kredisi faiz oranı veren banka İş Bankası konut kredisi paketi oldu.



En yüksek konut kredisi oranı ise yüzde 3,30 gibi rekor bir seviye sunan Odeabank konut kredisi paketi oldu. Yükselen konut kredisi faiz oranları ev satın almak isteyen dar gelirlinin hayallerinin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Kamupersoneli.net sitesi olarak bankaların güncel faiz oranlarını sizler için derledik..



Bankaların Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları (27 Ağustos 2018)



İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,63



Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,67



Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,68



Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,72



ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,95



Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,96



Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,15



ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,17



Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,20



Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,27



QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,40



Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,46



Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,46



Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,50



TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,58



Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,60



Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,70



Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,99



HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 3,00

Konutta indirim kampanyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında başladı.



Gayrimenkul sektörü, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak bugün tarihi bir kampanyaya daha imza attı.



Başvurular 29 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'e kadar devam edecek.



Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. Bugün başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut, İller Bankası, Kiptaş, Oyak inşaat ile sektörün derneklerine üye firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.



Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:



"-Ülkemizin içime sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz.



-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor. 100 günlük eylem



-Gayrimenkul sektörü üzerine me zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdi



Birlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor.



-Milli ve yerli bir duruş sergileniyor.



-İnşaat sektörü tüm fedakarlığı yapıyor.



-Ülkemiz ekonomik kuşatma ile karşı karşıya.



-Güçlü bir ülke ve ekonomiyiz."



Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.



Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır. Örneğin;



Konut Kredisi seçeneğiyle 700.000 TL'lik tutar seçtiğimizde, vadesini 65 ay ve faiz oranını da yüzde 1,23 olarak seçtiğimizde sonuçlar şu şekilde çıkmaktadır;



Taksit Tutarı: 15,70 TL



Faiz Oranı: yüzde 1,23



Yıllık Maliyet Oranı: yüzde 279.4985



Siz de alacağınız konut kredisine ilişkin bilgileri bu sayfada girerek sorgulama yapabilir ve konut kredisi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz



Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75’ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25’lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.



Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.