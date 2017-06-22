Emlak Konut’tan 1 ayda 9 milyar TL’lik ihale

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO aralarında Galatasaray’ın Riva’daki arsası ile Tariş Kooperatifler Birliği’nin İzmir Alsancak’taki arsasının de olduğu 5 dev projenin ihalesini haziran ayında başarıyla tamamladı. İstanbul Riva, Zeytinburnu, Tuzla ve 2 etaptan oluşan İzmir Alsancak’taki 1 milyon 327 bin 352 metrekare büyüklükteki 5 proje için gerçekleştirilen ihaleler neticesinde yaklaşık 9 milyar TL satış geliri bekleniyor. Emlak Konut GYO bu 5 dev ihaleden minimum 3.2 milyar TL şirket payı alacak.



Haziran ayında tamamlanan dev ihalelerle ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum “Haziran ayı bitmeden ihale ettiğimiz 5 dev proje ile 9 milyar TL’lik bir değer oluşturma başarısı gösterdik. 2017 yılının ikinci çeyreğiyle beraber girilen yeni dönemin piyasalar üzerindeki olumlu etkisi dahilinde, gayrimenkul firmalarının ihalelerimize yoğun ilgisi ve rakamların bu seviyelere çıkması gerek ülkemize gerekse de Emlak Konut GYO’ya olan güvenin işareti olduğunu söyleyen Murat Kurum Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasını destekleyen Emlak Konut GYO olarak gelişen vizyonumuzla beraber daha güçlü Türkiye için çalışmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

15 milyar TL hasılat beklentisi



Kurum şunları söyledi: “2017 planlarımızı açıklarken bu yıl için 1.5 milyar TL’lik arsayı ihale edeceğimizi ve bu ihaleler neticesinde 10 milyar TL’lik iş yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda toplam büyüklüğü 1.3 milyon metrekareyi bulan çok değerli 5 projenin ihalesi neticesinde ulaştığımız yaklaşık 9 milyar TL’lik toplam hasılat ile bu hedefimizin önemli bir bölümünü gerçekleştirmiş olduk. Mevcut ihale takvimimiz değerlendirildiğinde ihalesini yapacağımız yeni arsalarla birlikte yıl sonu itibariyle projelerimizin toplam hasılatının 15 milyar TL’ye ulaşmasını beklemekteyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın göstergesi olarak bugüne kadar devletimizin de desteğiyle birçok adım attık, piyasada oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda elimizi taşın altına koyup kampanyalar düzenledik, atılımlar yaptık, finans kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduk.”