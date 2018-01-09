Emlak Konut’un 2018 hedefi 7.2 milyar satış

Emlak Konut GYO, kâr paylaşımı sistemiyle Türkiye’ye modern konutlar, ofisler ve alışveriş merkezleri kazandırırken, son dönemde devreye aldığı mahalle konsepti ile önemli bir satış ve gelir grafiği yakaladı. Emlak fiyatlarının 2017’de dibi gördüğünü ve bundan daha aşağıya inmeyeceğini ifade eden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, geçen yıl 7.7 milyar TL’lik satış yaptıklarını ve projelerinde yüzde 95’lik satış oranına ulaşıldığını söyledi. Bu rakamlar doğrultusunda 2018’e güçlü baktıklarını belirten Kurum “2018’de 7.2 milyar TL’lik satış ile 1.8 milyar TL kâr hedefliyoruz” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra sektörün en büyük oyuncusu olarak kampanyalarla satışı canlı tuttuklarını ifade eden Kurum “2017’yi toparlanma ve yolumuza devam etme yılı olarak gördük. 2017’de 9 adet gelir paylaşım ihalesi ile 13 milyar TL’lik değer oluşturduk” diye konuştu.

YÜZDE 74’LÜK SATIŞ

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisine paralel bir şekilde büyüdüğünü belirten Kurum “TÜİK verilerini incelediğimizde, 2017 yılı içerisinde toplamda gerçekleşen ilk ve ikincil el konut satışlarının, geçen yıl rakamlarının üzerinde olduğunu görüyoruz. 3. Çeyrek büyüme rakamlarına baktığımızda ekonomimizin yüzde 11.1 oranında büyüdüğünü görüyoruz. 2017’de 1.27 milyar TL değerinde arsa alımı gerçekleştirdik. 2018 yılında teslimi planlanan projelerimizdeki satış oranı şimdiden yüzde 74 oranını yakalamış durumda” dedi.

Türkiye’de emlak sektörü için balon gibi ifadeler kullanıldığını ama bunun gerçeği yansıtmadığını belirten Kurum, ABD ekonomisinin yüzde 12’sinin inşaat sektörü ile oluştuğunu, gelişmiş ülkelerde ise bu rakamın yüzde 16’lara ulaştığını ifade ederek, “Şu anda emlakta balon yok. Fiyatlar çok uygun. İnşaat maliyetleri yüzde 25 arttı ama bunu fiyata yansıtmadık. Evlere yüzde 25 zam yapma şansımız yok. Malzemede lüksten kaçıp, kaliteden ödün vermeden daha mütevazı olanlarını kullanacağız. Havuz ve spor salonu gibi alanları da sitenin dışındaki halka da açıp, oradan da aidatları düşüreceğiz” dedi.

KUTU SEKTÖRE İNANÇ TAM

Gayrimenkul sektörünün 2018’de çok daha iyi yerlere geleceğini belirten Murat Kurum “Başarılı geçen bir yılın ardından yakalanan bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Sektörümüz ülke ekonomisinin en önemli çarklarından birisi durumunda. Çarpan etkisiyle birçok yan sektöre katkı sağlayan gayrimenkul sektörümüz istihdam konusunda da ekonomiye ciddi destekler veriyor. Lokomotif konumdaki sektörümüzün 2018’de de güçlü duruşunu ve yatırımlarını devam ettireceğine olan inancımız tam” dedi. .

10 MİLYARLIK HACİM VAR

2018’de birçok arsayı ihale edeceklerini belirten Murat Kurum “Mevcut 5.3 milyar TL değerindeki arsa portföyümüz içerisinden, İstanbul’da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi arsalarımızı ihale etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Anadolu’da Ankara Saraçoğlu’nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2,1 milyar TL olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar TL’lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Emlak Konut’un kâr paylaşımı projelerinde kendine ait olan arsa payını vatandaşa vadelerle ödeme imkanı sunacağını bankadan alınan kredinin de daha azalacağını belirten Kurum “500 bin TL’lik bir ev için 100 bin TL’yi bulan peşin ve ara ödemelerin dışında bizim payımız olan yüzde 25 için vatandaşa ‘Sana vade yapalım’ diyeceğiz. Geri kalan bölümü de banka kredisi ile alabilecekler. Bu tür imkanları getireceğiz” diye konuştu.