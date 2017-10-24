Emlak vergisi yeni düzenleme 2017 Emlak vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemi

Fahiş emlak vergisine fren! Fahiş emlak vergisine neşter vuran, özel iletişim vergisinde indirim, MTV’de artış içeren, asgari ücretlinin yüzünü güldüren torba, komisyondan geçti. Sürekli yaz saati ve çiftçi borçlarına yapılandırma da düzenlemeye girdi. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren torba yasa tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artış, özel iletişim vergisi ve emlak vergilerinde düşüş getiren, memurlara oturduğu lojman dairesini alma imkanı sağlayan tasarıya, dün yeni düzenlemeler de eklendi. Yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren düzenleme tasarıya eklendi. Binlerce çiftçinin sulamadan kaynaklanan 1.4 milyar lira elektrik borcu da yeniden yapılandırılacak.











● ASGARİ ÜCRET DÜŞMEYECEK:

Tasarıyla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde ekleniyor. Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye gerekse net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.



● EV SAHİBİNE İYİ HABER: Belediyelerin emlak vergisi değerlerinde yaptıkları aşırı artışlara karşı vatandaşı korumak üzere tavan uygulaması geliyor. 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu değerin yüzde 50'sini geçemeyecek.



● ALO UCUZLUYOR: Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25 oranında, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 oranında ve data, internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 olarak düzenleniyor.







● ORANLAR DEĞİŞTİ: Şans oyunları, yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan yüzde 10 veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20 olacak. Makaronlar da sigara ve diğer tütün mamulleri gibi ÖTV kapsamına alınacak. Meyveli gazoz, alkolsüz bira ve enerji içeceklerinden de yüzde 20 ÖTV alınacak.



● ELEKTRİK BORCU YAPILANDIRILIYOR:

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçları 2020 Ocak sonuna kadar başvurulması durumunda 5 yıl vadeyle yapılandırılacak. Öte yandan yapılandırılmış olan borçların taksit ödemeleri ise 3 yıl uzatılıyor.



● 2020'YE KADAR HARÇ YOK:

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanunu'na göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020 tarihine ertelenecek.



● İŞSİZLİK MAAŞINDA BAKAN'A YETKİ:

İşsizlik ödeneği ödeme tarihi ayın 5'inci gününde yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na, işsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılması, işsizlik ödeneğinin her ayın 5'inde aylık olarak işsize ödenmesi ve ödeme tarihinin öne çekilmesi konularında yetki veriliyor.



EMLAK VERGİSİ ÖDEME İÇİN GEREKLİ BELGELER



Emlak bildirimi için gerekli belgeler şu şekilde;

Tapu fotokopisi,

Binalar için yapı kullanma izin fotokopisi,

Binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)

Beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,

Vergi numarası ve T.C. kimlik numarası



EMLAK VERGİSİ NEDİR



Emlak vergisi, taşınmaz mal varlığından alınan vergi. Genelde arazi ve bina gibi mal varlığına uygulanan emlak vergisi, bazı ülkelerde sanayi ve tarım araçları, mal stokları ile otomobil, mücevher, mobilya, zanaat araçları gibi taşınır malları, ipotekli borç senedi, irad senedi, tahvil ve hisse senetleri gibi değerli kağıtları da kapsar. Birçok ülkede yerel yönetimlerce toplanır ve önemli bir gelir kaynağı oluşturur.

