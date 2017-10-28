Emlakta komisyona standart getiriliyor

İkinci el bir evi emlakçı aracılığıyla alan vatandaşların yıllardır süren standart dışı komisyon çilesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın çalışmasıyla son bulacak. Değeri 300 bin TL olan bir ev için artı olarak 15 ile 21 bin TL emlakçı komisyonu ödeyen vatandaşlar, getirilecek standart ile bundan sonra ne kadar komisyon tutarı ödeyeceklerini bilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yapılacak düzenlemeyle ilgili “İkinci el konut satışlarına ilişkin piyasada düzensizlik ve başıboşluk var. Komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek” dedi.

SUİSTİMAL ÖNLENECEK

İkinci el otomotiv piyasasının düzenlenmesine ilişkin yönetmelik taslağının da Başbakanlığa gönderildiğini ve yayımlanmasını beklediklerini ifade eden Tüfenkci, bu düzenlemenin, sektörle istişare edilerek hayata geçirileceğini ifade etti.

Tüfenkci, ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasada da düzensizlik ve başıboşluk olduğuna işaret ederek, “Bu noktada bir düzenleme gerekiyor. İkinci el konut satışları, ülke ticaret ve ekonomisinde önemli bir meblağ teşkil ediyor. Tüketiciler ya da konut satın alanların mağduriyetini önlemek istiyoruz. Her önüne gelenin emlak dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçilecek, böylece suistimaller önlenecek” dedi.

DÜZENLEMELER OLACAK

Tüfenkci, şunları kaydetti: “Taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz kişilerce yapılması, ticaretin güvenli bir ortamda yapılması, bu meslekle iştigal etmek üzere nitelikli insan kaynağı yaratılması ve hizmet kalitesiyle tüketici memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor. Taşınmaz ticaretiyle ilgili hizmetler karşılığı alınacak ücretler ve taşınmaz ticaretinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bir bilgi sisteminin kurulması gibi hususlar düzenlenecek.”

EMLAKÇIYA SERTİFİKA ŞARTI