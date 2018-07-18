En baba satınalma

Dünyanın en büyük online ve mobil ticaret şirketi Alibaba.com’un Türk e-ticaret şirketi Trendyol’u satın alarak Türkiye pazarına girişinin detayları belli oldu. Alibaba Group Başkanı Michael Evans, Çin’de yaptığı açıklamada Avrupa Yatırım Bankası, ABD’li bir fon ve Alibaba Group olarak Trendyol’un yüzde 75’inin satın alacaklarını ve toplamda, satın alma dahil Türkiye’de 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etti. Bu satın alma rakamı, 2015 yılında Alman Delivery Hero’nun 589 milyon dolar ödeyerek yemeksepeti.com’u almasını da geçerek Türkiye online pazarına yapılan en büyük yatırım olarak tarihte yerini alacak. Alibaba Group başkanı Michael Evans, yaptığı açıklamada, “Türkiye, bölgesinde online ticaret açısından en fazla potansiyel barındıran ülke. Ekonomisi oldukça hızlı gelişiyor ve harcama oranları hızlı büyüyor. Bu potansiyeli görmezden gelemezdik. Bu yatırımla Türkiye online ticaret pazarından liderliğe oturmayı planlıyoruz. Türkiye’de Olağanüstü işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜĞÜ

16 milyondan fazla müşterisi ile Türkiye ve çevresindeki bölgenin hızla büyüyen ve daha fazla büyüme potansiyeli olan e-ticaret pazarında önemli bir konumda bulunan Trendyol’un kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, haziran ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada Alibaba ve Trendyol’un çok benzer kültüre ve değerlere sahip, dijital ekosistem ile ilgili büyük hedefleri olan şirketler olduğunu belirtmişti. O dönemde ortaklık konusunda çok heyecanlı olduklarını da dile getiren Mutlu, 8 yıl önce 5 kişiyle bir masa etrafında başlayan yolculuklarında, Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen mobil e-ticaret platformunu yarattıklarının söylemişti. Öte yandan Demet Mutlu, şirketin yönetiminde devam edeceğini de açıklamıştı.