En çok BES ve vergi ödedik

Türkiye’de 58 milyonu kredi kartı, 117 milyonu da banka kartı olmak üzere 176 milyon adet kart olduğunu ve Avrupa’nın bir numaralı kart pazarının Türkiye olduğunu belirten Canko, banka ve kredi kartlarıyla 2016’da 5.5 milyar adet işlem yapıldığını ve günlük işlem adedinin 15 milyon olduğunu anlattı. Soner Canko, kartla en çok ödeme artışının Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için yapıldığını söyleyerek, “Kartla yüzde 84 oranında BES ödedik. Vergi ödemeleri de yüzde 72 oldu. Sigorta ödemeleri de yüzde 25 olarak gerçekleşti. Kartla ödenen vergi tutarı 18 milyar TL oldu. Artık her dört ödemeden biri kartla yapılıyor” dedi.

MARKETE 155 MİLYAR

En çok harcamanın marketlerde yapıldığını belirten Canko, marketlerde yapılan harcamaların yüzde 11 büyüyerek 155 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, akaryakıtta yüzde 4 büyüme ile 51 milyar TL, giysi için ise yüzde 9 büyüme ile 48 milyar TL harcandığını ifade etti. Kartlı ödemelerin hanehalkı harcamalarında 2014 ve 2015’te yüzde 37 olan payının 2016’da yüzde 40’a yükseldiğini de belirten Canko, internetten yapılan kartlı ödemelerin yüzde 23 artışla 68.4 milyar TL olduğunu söyledi.

MOBİL ÖDEME ARTTI

Her beş kredi kartından ikisinin internet ödemelerinde kullanıldığını da belirten Canko, mobil ödemenin de hızlandığını belirterek, “2014’te yüzde 19 olan mobil alışveriş oranı 2016’da yüzde 51’e ulaştı ve ilk kez e-ticareti geçti” dedi.