En çok bilinen 2. havayolu olduk

THY Bayan Voleybol Takımı’nın, Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne yükselmesi nedeniyle düzenlenen törene katılan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı “En çok bilinen 2. havayolu haline geldik. Uçuş emniyeti denildiğinde, yolculara sorulduğunda dünyada en iyi üçüncü şirket konumuna ulaştık” dedi.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Törende ‘Havada karada şampiyon biziz’ sloganıyla yola çıkarak, büyük başarı elde eden THY Bayan Voleybol Takımı’nı genel müdürlük girişinde karşılayan Aycı, işlerinin özünün gençlere güvenmek olduğuna değinerek, gençlerin ve tecrübeleri birleştirmelerinin tek nefes, ruh ve kalpten oluşan bir takım ortaya çıkarttığını kaydetti. THY’de çalışan ve sporcularla aile olduklarını ifade eden Aycı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şirkette beraberce aile olduğumuzda, birlik olduğumuzda 2017’de rekorları kırdık, 2016’dan sonra 2017’de de hep birlikte muhteşem bir geri dönüşe imza attık. THY ailesi, sizler bunu iyi bilirsiniz. Sizler gibi kulübümüz de aynısını yapıyor. Aynı ruh, aynı heyecan, aynı nefes, aynı yürek, kulübümüzde de var. Bu ruh, farklı bir karakteri sahaya koydu. Herkes şampiyonluklar kazanabilir, dev bütçelerle, dev sponsorluklarla büyük yıldızlarla, büyük şampiyonluklar gelir ya da gelmeyebilir, son anda kaçabilir ama güzel olan, finallere gelen 8 takım içinde 6. bütçeye sahip olmak.”

REKOR MÜJDESİ GELİYOR

Aycı THY olarak 2016’dan çok dersler aldıklarını, buradan aldıkları derslerle geçen yıl rekorlar kırdıklarına vurgulayarak “2018’in ilk çeyreğinde size rekor müjdesi vermek üzere hazırlanıyoruz” dedi. Aycı, Üçüncü Havalimanı’na taşınma ile ilgili hazırlıkların ve çalışanlara verdikleri eğitimin sürdüğünü belirtti.