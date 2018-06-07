En düşük memur maaşı temmuzda 3 bin TL oluyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda dahi ek yüzde 2.39’luk zam yapılacağını ve bu durumda en düşük memur maaşının 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. Ağbal, yüzde 6.39 oranındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yılın ilk yarısı için memurlara verilen yüzde 4’lük zammın aşılmış olacağını anımsatarak, “Haziran ayında gelecek enflasyon verisini de dikkate alarak 1 Temmuz’da yapacağımız yüzde 3.5 zammın üzerine buradan gelen farkı ekleyeceğiz. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da ilk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon yansıtılacak. Kabaca memur maaşlarında yapacağımız her yüzde 1 oranındaki artışın bütçeye maliyeti 2,3 milyar lira” dedi.

Ağbal “Enflasyon, haziran sonu itibarıyla da yüzde 6.39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 50 liraya, en düşük memur emekli maaşı bin 978 liradan 2 bin 94 liraya, en düşük SSK emekli aylığı bin 570 liradan bin 670 liraya, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı bin 405 liradan bin 495 liraya çıkacak” diye konuştu.

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“Bu ay içinde bayram ikramiyesi de gelirlere yansıyacak” diyen Bakan Ağbal “O açıdan hiçbir çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, yukarı yönlü gelen enflasyon rakamları olduğu gibi maaşlara yansıtılacak. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlardaki artışlara yansıyacak” değerlendirmesinde bulundu. Ağbal, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 1.5 milyon civarında kamu çalışanını ve emekliyi etkileyeceğini, düzenlemenin bütçeye etkisinin yaklaşık 3.4 milyar lira civarında olacağını aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi kamuda çalışan diğer personele ilişkin de bu çalışmayı değerlendirdiklerini söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, akaryakıtta 18 Mayıs’ta başlayan sabit pompa fiyatı uygulamasının bütçeye maliyetinin 300 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. Ağbal, kamu maliyesinde alınacak tedbirlerde vatandaşa dönük bir vergi artışı yapmama noktasında kararlılıkları olduğunu belirtti.