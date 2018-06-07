En düşük memur maaşı temmuzda 3 bin TL oluyor
Maliye Bakanı Ağbal, enflasyonun haziranda sıfır çıkması durumunda bile en düşük memur maaşının 2 bin 893 liradan 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. Ağbal, 1 Temmuz’da en düşük SSK emekli aylığının da bin 670 liraya çıkacağını belirtti.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda dahi ek yüzde 2.39’luk zam yapılacağını ve bu durumda en düşük memur maaşının 3 bin 50 liraya çıkacağını söyledi. Ağbal, yüzde 6.39 oranındaki 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile yılın ilk yarısı için memurlara verilen yüzde 4’lük zammın aşılmış olacağını anımsatarak, “Haziran ayında gelecek enflasyon verisini de dikkate alarak 1 Temmuz’da yapacağımız yüzde 3.5 zammın üzerine buradan gelen farkı ekleyeceğiz. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da ilk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon yansıtılacak. Kabaca memur maaşlarında yapacağımız her yüzde 1 oranındaki artışın bütçeye maliyeti 2,3 milyar lira” dedi.
Ağbal “Enflasyon, haziran sonu itibarıyla da yüzde 6.39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 50 liraya, en düşük memur emekli maaşı bin 978 liradan 2 bin 94 liraya, en düşük SSK emekli aylığı bin 570 liradan bin 670 liraya, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı bin 405 liradan bin 495 liraya çıkacak” diye konuştu.
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“Bu ay içinde bayram ikramiyesi de gelirlere yansıyacak” diyen Bakan Ağbal “O açıdan hiçbir çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, yukarı yönlü gelen enflasyon rakamları olduğu gibi maaşlara yansıtılacak. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlardaki artışlara yansıyacak” değerlendirmesinde bulundu. Ağbal, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 1.5 milyon civarında kamu çalışanını ve emekliyi etkileyeceğini, düzenlemenin bütçeye etkisinin yaklaşık 3.4 milyar lira civarında olacağını aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi kamuda çalışan diğer personele ilişkin de bu çalışmayı değerlendirdiklerini söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, akaryakıtta 18 Mayıs’ta başlayan sabit pompa fiyatı uygulamasının bütçeye maliyetinin 300 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. Ağbal, kamu maliyesinde alınacak tedbirlerde vatandaşa dönük bir vergi artışı yapmama noktasında kararlılıkları olduğunu belirtti.
Yeniden yapılandırmaya 530 bin başvuru
Yeniden yapılandırma düzenlemesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olmasına rağmen, bugüne kadar 530 bin 86 başvuru aldıklarını aktaran Ağbal, bu başvuruların 408 bin 65’inin internetten yapıldığını dile getirdi. Ağbal “Bu yıl 15-16 miyar liralık bir gelir bekliyoruz. Peşin ödeme halinde hesaplanan faizin yüzde 90’ını terkin ediyoruz” diye konuştu.
Hazine arazileri için ek süre
Maliye Bakanı Ağbal, Hazine arazilerini kullananlara müjdeyi verdi. Ağbal “2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım’a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk” dedi. Ağbal “Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül’e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım’a kadar ödeme imkanı getirdik. İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk. Belediyeye devredilen taşınmazlar, 200 bin civarındaki fiili kullanıcısına uygun bedelle satılacak” dedi.
iLK iKRAMiYEÖDEMESi BUGÜN
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ilk ikramiyelerin ödenmesine bugün başlanıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün, SSK emeklilerinin ikramiyeleri ise yarın ödenecek. Bu arada Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını bu ayın 1’i ile 5’i arasında almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşları 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde alacak. Böylece Ramazan Bayramı öncesi tüm maaş ödemeleri tamamlanmış olacak.
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