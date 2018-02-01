En soğuk havalarda bile şıklığınızdan ödün vermeyin
Kış gelince ayak sağlığınız ve hava şartlarına uyum için şık tercihlerden vazgeçmek zorunda kalan ayakkabı tutkunlarına iyi haber! Soğuk kış günlerinde tarzıyla, görenlerin içini ısıtmak isteyenleri bekleyen cesur ayakkabı tasarımları Ayakkabı Dünyası’nda…
Hava şartlarına aldırış etmeden şıklık ve estetik beklentisine uygun olarak ayakkabı tercihi yapmak isteyenler bu sezonda da aradığını Ayakkabı Dünyası’nda bulacak. Birbirinden şık çizme ve bot modelleri ile kışın zor şartlarında da görünümünüzden ödün vermeden ayakkabı tercihlerinizi yapabilirsiniz.
Topuklu modeller, kadife kısa botlar, püsküllü çizmeler, tokalı, püsküllü bilekte biten ve hareket esnekliği sağlayan bootiler kışın en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.
Her tarzı tamamlayabilen kısa bot modelleri, hem iş hayatında hem de gündelik yaşamda şık bir alternatif olarak ayakkabı tutkunlarına göz kırpıyor.
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