Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

En soğuk havalarda bile şıklığınızdan ödün vermeyin

Kış gelince ayak sağlığınız ve hava şartlarına uyum için şık tercihlerden vazgeçmek zorunda kalan ayakkabı tutkunlarına iyi haber! Soğuk kış günlerinde tarzıyla, görenlerin içini ısıtmak isteyenleri bekleyen cesur ayakkabı tasarımları Ayakkabı Dünyası’nda…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hava şartlarına aldırış etmeden şıklık ve estetik beklentisine uygun olarak ayakkabı tercihi yapmak isteyenler bu sezonda da aradığını Ayakkabı Dünyası’nda bulacak. Birbirinden şık çizme ve bot modelleri ile kışın zor şartlarında da görünümünüzden ödün vermeden ayakkabı tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Topuklu modeller, kadife kısa botlar, püsküllü çizmeler, tokalı, püsküllü bilekte biten ve hareket esnekliği sağlayan bootiler kışın en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Her tarzı tamamlayabilen kısa bot modelleri, hem iş hayatında hem de gündelik yaşamda şık bir alternatif olarak ayakkabı tutkunlarına göz kırpıyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Türkiye ve dünyadan kanlı ay manzaraları

İşte Türkiye ve dünyadan kanlı ay manzaraları

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Ortaçağ dönemine ait dev Pithos bulundu

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

Piyasadaki sahte yiyecekler şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA