En soğuk havalarda bile şıklığınızdan ödün vermeyin

Hava şartlarına aldırış etmeden şıklık ve estetik beklentisine uygun olarak ayakkabı tercihi yapmak isteyenler bu sezonda da aradığını Ayakkabı Dünyası’nda bulacak. Birbirinden şık çizme ve bot modelleri ile kışın zor şartlarında da görünümünüzden ödün vermeden ayakkabı tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Topuklu modeller, kadife kısa botlar, püsküllü çizmeler, tokalı, püsküllü bilekte biten ve hareket esnekliği sağlayan bootiler kışın en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

Her tarzı tamamlayabilen kısa bot modelleri, hem iş hayatında hem de gündelik yaşamda şık bir alternatif olarak ayakkabı tutkunlarına göz kırpıyor.