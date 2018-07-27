En ucuz kurbanlık 700 TL

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü Yolu üzerindeki hayvan pazarının yolunu tuttu. Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlık yaptı. Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş ile canlı hayvan pazarına giderek, kurban almak isteyen vatandaş ve besicilerle görüştü. Acehan, yeni hayvan pazarında yoğunluğun her geçen gün arttığını, hem alıcının hem de satıcının memnun olduğunu söyledi.

Başkan Acehan, ilçedeki canlı hayvan pazarının İç Anadolu’ya hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

YOĞUNLUK YAŞIYORUZ

“Bugün de geldik, burada gördük Kurban Bayramı öncesi gerçekten çok büyük yoğunluk var. Alım ve satımlar maşallah gayet iyi düzeyde gidiyor. Kurbanlık alımı için Ankara’daki 5,5 milyon hemşehrimizi Çubuk’a davet ediyoruz. İlçemizde hem besicilerin kendi hayvan alım yerlerinden hem de kendi hayvanpazarımızdan kurbanlıklarını seçmelerini ve gönül rahatlığıyla almalarını istiyoruz. Çünkü pazara giren tüm hayvanlar veteriner kontrolünden geçerek alıcılarıyla buluşmaktadır.”