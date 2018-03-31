En ucuz uçak bileti pazar günü satılıyor

Kayseri'de TÜBİTAK Destekli Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Projesi kapsamında 2006 yılında otobüs ve uçak bilet fiyatlarını karşılaştırmak için Yaşar Çelik tarafından kurulan online bilet satış sitesi Biletall.com, bugün sisteme feribot biletlerinin de eklenmesiyle Dubaili dev yatırım grubu The Abraaj’ın da ortak olduğu Türkiye’nin en büyük online bilet satış organizasyonlarından biri haline geldi. Ucuz uçak bileti almanın yollarını anlatan Çelik “Uçuşunuz yurt içine olacaksa cuma günleri uçak bileti almaktan kaçının. En pahalı yurt içi uçak bileti o gün satılıyor. İzmir’den Şırnak’a bir yolcu 1.225 TL bilet parası ödedi” dedi.

3 TL’YE BANDIRMA

Ucuz yolculuk için en ideal günün pazar olduğunu söyleyen Çelik “Pazar sabah saatleri ise ucuz uçak bileti bulmak için en ideal gün. Bir yolcu da İstanbul’dan İzmir’e 29 TL’ye uçak bileti satın aldı. Seyahatiniz esnek ise hafta içi salı gününe bilet almak, size ucuz bir yolculuk yapmanız için iyi bir fırsat sunuyor. Yurt dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız en az 2 ay öncesinden rezervasyon yaptırarak en iyi uçuş teklifini yakalayabilirsiniz. Bir yolcumuz İstanbul’dan Bakü’ye 130 TL’ye uçak bileti aldı. Yenikapı-Bandırma arasında feribot için de bir yolucumuz yine erken rezervasyon ile 3 TL’ye bilet aldı” dedi. 200 otobüs ve 500 havayolu şirketinin bilet fiyatlarını karşılaştırarak satış yaptıklarını ifade eden Çelik “e-ticarette satış geliştirme opsiyonlarından en önemlisi kampanyalardır. Kampanyalarımızla müşterilerimizin kaliteden ödün vermeden daha ucuza seyahat etmelerini de sağlıyoruz. Teknolojik altyapı kullanan bir şirketseniz eğer, Türkiye ve çevre bölgelerle sınırlı kalmadan, dünyadaki gelişmiş ve diğer gelişmekte olan inovasyon ekosistemlerindeki trendleri takip etmelisiniz” dedi.