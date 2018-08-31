Endonezya, milli parasını korumak için Avustralya ile anlaşıyor

Avustralya’nın yeni Başbakanı ilk ziyaretini Endonezya’ya gerçekleştirmiş oldu. Bugün Endonezya’nın başkenti Jakartaya gelen Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Endonezya Başbakanı Joko Widodo tarafından resmi törenle karşılandı. Morrison, bu yıl imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşmasını görüşmek için geldiği Endonezya’da daha fazla katılım ve yatırım çağrısında bulundu. Asya’daki iki komşu ada ülkesi 2010’dan beri devam eden ticaret görüşmeleri, iki taraf arasındaki gerilimler sebebiyle duraklatılıyordu.

Bu yıl serbest ticaret imzası atılacak

Morrison Endonezya’ya gelmeden önce, “Ekonomik ilişkilerimiz olgunlaştı, daha fazla yatırım yapmalı daha fazla ağırlık vermeliyiz, bu sebeple bugün yeni bir anlaşma hazırlanacak” dedi. Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham’da bir radyo programına bağlanarak, “Nihai anlaşma bu yıl imzalanacak” müjdesini verdi.

Amaç milli para birimini korumak

Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi Endonezya ile Dünyanın en büyük 13’üncü ekonomisi Avustralya’nın bugüne kadar ticari ilişkileri hep sınırlıydı. Serbest Ticaret Anlaşmalarıyla birlikte Endonezya, ürünlerinin pazar erişimini güvence altına alarak ihracatı arttırmak ve son zamanlarda değeri düşen milli para birimi olan Endonezya rupisini korumak istiyor.