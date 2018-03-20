Endüstri 4.0 yetenek savaşları çıkaracak

Akıllı sanayiye geçiş döneminde tüm işlerin makinelere ve bilgisayarlara devredileceği insanların da üretimde değil, kontrol noktasında istihdam edileceği düşünülürken, Endüstri 4.0 istihdama da ciddi katkı sağlayacak. Yapılan araştırmalara göre insan kaynakları yeni döneme adapte olarak, Endüstri 4.0 için yetişmiş insan gücü ihtiyacı artacak. Özellikle üretim sektöründe yaşanan tüm bu gelişim ve değişime ayak uydurmak zorunda kalan işletmeler var olan insan gücünün Endüstri 4.0’a adaptasyonu için de büyük çaba harcıyor. Yeni sistemin insansız üretim olarak algılanması sebebiyle özellikle insan kaynakları departmanlarını harekete geçirdiğine dikkat çeken Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç, istihdam kaybının aksine sadece üretim sektöründe yüzde 6 ile 10 arasında artış beklendiğini belirterek, bu yeni iş gücünün insan kaynaklarını da değişime uğratacağını söyledi.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

“Endüstri 4.0, şirketlere çok sayıda fırsat sunarken çözülmesi gereken yeni tehditleri de beraberinde getiriyor” diyen Sevinç, şöyle konuştu: “Yeni sistemde insan kaynağına, iş yapış şekillerinin değiştiğinin anlatılması, operasyon ekiplerinin bu yeni sisteme adapte ve motive edilmesi özetle süreçlerin yeniden hazırlanması gerekiyor. İşte bu noktada yetenek yönetimi büyük önem kazanıyor. Rekabet şartlarında kurumların başarısında en belirleyici unsur, sahip olunan yetenekli iş gücü. Yetenekli iş gücüne sahip kurumlar bu değişim sürecini daha kolay atlatabiliyor. Bu durum insan kaynaklarını yetenek savaşları ile karşı karşıya bırakıyor. Endüstri 4.0, insan kaynakları alanında yetenek yönetimine doğru dönüşüm başlatıyor.”