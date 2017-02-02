Endüstriyel temizlik sektörünün lider kadınları bir araya geldi

Cleaner Magazine, UBM NTSR Issa- Interclean ana sponsorluğunda ‘Endüstriyel Temizlik Sektörüne Yön Veren Kadınlar’ı 31 Ocak’ta düzenlenen panelde bir araya getirdi. Konuşmacı olan sektörün başarılı isimleri, yarattıkları iş hacmi, istihdam ve büyüme ivmesiyle dikkat çekti. Endüstriyel temizlik sektörünün zirvedeki iş kadınları, sadece Türkiye’nin değil, farklı ülkelerin de sorumluğunu üstlenmiş durumda. Uzay Kimya’dan Sevda Arıkan, Klüh MultiServices’den Altınay Gökşin, Euroclean’den Nurcan Germani, Eczacıbaşı’ndan Müzeyyen Pamir, Issa- Interclean’den Hatice Dinçer, Has Kağıt’tan Aslı Börklü, Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Yüce Morkoyunlu, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayfer Karaca, Cleaner Magazine Genel Müdürü Songül Güçlüel’in katılımı ile gerçekleşen panelde önce başarı öyküleri paylaşıldı.

İKİNCİ BULUŞMA 19 EKİM’DE

DUAYEN eğitimci Müzeyyen Pamir yaptığı açıklamada “Sektör için her zaman yapılacak işler var. Sadece istihdam değil bunun yanında eğitim de çok önemli. Çeyrek asrı bitirdiğim bu meslekte hala yapılacak çok işler var ve gücüm yettiğince bu işleri yapmaya devam edeceğim” dedi. Klüh Multiservices CEO’su Altınay Gökşin ise “Alman ekolü olan bir firmanın Türkiye ayağını yönetmekteyim, asla eğitim giderlerini bir fuzuli ve boşa giden bir para olarak görmemekteyiz” diye konuştu. Sektöre yönelik çalışmaların daha da şekilleneceği bir sonraki toplantı 19 Ekim 2017 tarihinde yapılacak.