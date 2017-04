Enerji Bakanı Albayrak: Akdeniz'de ilk sismik sürecini haftaya başlıyoruz

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

TÜRKİYE'NİN UZUN VADELİ ENERJİ VİZYONUNU OLUŞTURDUK

Türkiye 15 yıllık AK Parti iktidarında çok önemli mesafeler katetti. Peki bundan sonra ne yapmamız lazım. Türkiye bir üst lige çıkacaksa, bölgeye küresel resimde daha önemli stratejik hamleler yapacaksa, enerji alanında da yeni güncellenmiş bir stratejiye ihtiyacı var. Bu kişilerden öte bir stratejik vizyon belgesi gerekir. Kısa vadeli ufak ufukları kuşatacak değil, uzun vadeli adımlar atmak. 21. yüzyıl Türkiye'sinin altyapısını atmak için çok önemli projeler ortaya koyduk. Milli Enerji zirvesinin İstanbul'da olmasını istedik. İstanbul'dan küresel bir mesaj verelim istedik. Türkiye artık başka bir sürece gidiyor, güçlü Türkiye yolunda önemli mesafe kat ediyor.

TÜRKİYE KÜRESEL BİR OYUNCU OLACAK DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Türkiye küresel bir oyuncu olacak. Enerjide çok stratejik bir vizyon ortaya koymanız gerekiyor. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak. Çok kapsamlı ve çeşitli alternatifler için süreci başlatmış olduk. Biz hem piyasada güzel bir iklim oluştururken hem de arz güvenliğini sağlıyoruz. Depolamadan, tasarruf teknolojilerine kadar bu perspektifte bölgesel anlamda küresel oyuncuları işin içine katacak önemli bir süreci başlattık. Amaç burada, Enerji Bakanı diye koltukta oturacak kişinin Enerji Bakanlığı'nın bölgesel stratejilere, pazara nasıl yaklaşacağı çerçevesinde, bu farkındalıkla birlikte hazırlamaktır.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEN BİRİLERİ RAHATSIZ OLABİLİR

Türkiye 2002 ile 2017 sürecinde nereden nereye geldiği çok açık. Geldiğiniz noktada birileri bundan rahatsız. Sizin pastadaki payınız büyüdüyse birilerininki küçülmüştür. Bu olay en nazik tabirle birilerini üzülebilir. Ama şimdi birileri rahatsız olacak diye Türkiye'yi büyütme hedefinden vazgeçecek değiliz. 15 Temmuz'da artık tüm ülkenin birliğine ve beraberliğine kastetmek noktasında maşa örgütleri gördük. Bu süreçten sonra artık yapabilecek bir şey yok. Türkiye bu istikametle yürüyecek. Biz söylemimizi hep şu çerçevede şekillendirmek istiyoruz. Üç kriterimiz var: Bir bu proje kazan kazan olmalıdır. İki, bölgesel enerji arz ve güvenliğine katkıda bulunmak. Üçüncüsü bölgesel ve küresel barışa, huzura, istikrara katkıda bulunmak. Türkiye tüm paydaşlarına kazandırıyor. Bu noktada kimseye kin, nefret, haset beklemiyoruz. Biz istiyoruz ki, her tarafın kazandığı bir model olsun.

AKDENİZ'DE İLK SİSMİK GEMİ GELECEK HAFTA BAŞLIYOR

Türkiye'nin bölgesel anlamda bakıldığında bugüne kadar çok fazla nasiplenemediği bir bölgeden bahsediyoruz. Ne kadar ararsanız o kadar çok bulursunuzdan hareket ediyoruz. Madencilik sondaj arama faaliyetleri çok yoğun bir strateji bu. Türkiye'nin altını üstünü arayarak çok somut bir fotoğrafını çekmek lazım. İkinci sismik gemimiz önümüzdeki hafta Akdeniz'e gidiyor ve süreci başlatıyoruz. Akdeniz'in muvazalı tarafları, uyuşmazlık tarafları var.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İLK DEFA BİR SONDAJ GEMİSİ ALIYORUZ

Siz Kıbrıs'ta adanın tüm bütünlüğünü ortaya koyması gereken bir ofshore siyaseti izlemeniz gerekirken parsel parsel ayırıp gidiyorsunuz. Burada o parsellerden bir tanesi, altıncı mesela, Türkiye'nin BM nezdinde kayda geçirdiği bir saha. Türkiye bu saatten sonra Akdeniz'de eski Türkiye gibi davranmayacak. Daha etkin ve daha aktif olacak. Kimse kusura bakmasın. Hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Gerekli her türlü adımları atacağız. Türkiye hukuk merkezli bir iş yapar. Bugüne kadar kendi sahalarımızla ilgili etkin bir görev yapmamıştır. Maliyet analizleri vs. vardı. Ancak Türkiye şu anda bu altyapıya sahip. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Rusya'dan bir sondaj gemisi alıyoruz. Artık kendi kuyularımızı alıyoruz. Bu uzun vadeli yolculuk. Buradan çok ümitvar sonuçları alacağımıza inanıyorum. 21. yüzyılın temellerini bugünden atmak zorundayız.

TÜRKİYE YENİ SİSTEMLE UZUN SOLUKLU BİR İCRAYI ORTAYA KOYACAK

Bu anayasa paketinde en önemli husus güçlü ve istikrara hizmet edecek bir Türkiye. Türkiye'de sistem değişikliğinden bahsediyoruz. Ortalama 15 ay hükümetlerin ömrünün olduğu bir Türkiye'de hiçbir şey yapamazsınız. Bu iklimin tesisi noktasında bu anayasa çok önemli. Halk tamamen kuvvetler ayrılığına dayalı ve özelde de Cumhurbaşkanlığı birçok yetkisinden de feragat ederek yasamayı güçlendirerek ama icrayı da birilerinin elinde oyuncak malzemesi olarak vermeyecek. Türkiye'nin artık belirlediği politikaları daha uzun soluklu ve icrai bir hükümeti ortaya koyacaktır. Bu inanılmaz büyük bir ihtiyaçtır.

HALKIMIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLCULUĞUNA İNANARAK DEVAM EDİYOR

Halkımızın her geçen gün lafa baktığını, söyleyene baktığı, süreci gözlemleyerek kim ne diyor diyerek paketi anlama noktasında kararsızlığın ortadan kalktığını görüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız sahada eveti doğru anlatmak için uğraşan, sokak, meydan ve evlerde bu süreci anlatan, dil döken her kişiyi dinlediklerinde halkın net bir fikir sahip olduğunu görüyoruz. Neye evet veya hayır verdiğinizi biliyor. Benim gördüğüm iki aylık süreçte her geçen gün bu alanın kırıldığı. Bugün dünya yelpazesinde baktığınızda Türkiye'nin "referandum ne kadar önemliymiş" dediği ortaya çıkıyor. Meydanların dilini söylersek, şu resmi çok net gördük; Halkımız 15 Temmuz'dan sonra tüm bu yaşananları gerçek bir perspektiften okuyarak büyük Türkiye yolculuğuna her geçen gün sayısı artacak şekilde inanarak devam ediyor.