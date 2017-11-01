Enerji Bakanı Berat Albayrak: YEKDEM 2020'de sona erecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 'YEKDEM 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum; 'hayır' devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu. YEKA'yla daha rekabetçi bir sürece devam edeceğiz.' dedi.