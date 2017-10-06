Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Enerji Ekonomisi Derneği: TANAP'ın erken bitmesi doğalgaz fiyatlarını düşürebilir

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin planlanan tarihten daha önce bitmesinin doğalgaz fiyatlarını düşürebileceğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kumbaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın TANAP projesinin planlanandan daha erken sürede bitirilebileceği açıklamasının son derece önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TANAP projesinde Çanakkale Boğazı denizaltı boru döşeme kısmının önemli bir kilometretaşı olduğuna işaret eden Kumbaroğlu, "Azeri gazı diğer kaynaklara göre daha ucuz olduğundan TANAP'ın planlanandan daha önce bitmesiyle Türkiye'de doğalgaz fiyatlarında ucuzlama görülebilir. TANAP gibi dev bir projenin beklenenden önce tamamlanması Türkiye’nin içinde bulunduğu diğer önemli projeler için de örnek olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kumbaroğlu, Türkiye'nin gerçekleştireceği mega projelerle enerji alanında konumunu güçlendireceğini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA