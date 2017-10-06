Enerji Ekonomisi Derneği: TANAP'ın erken bitmesi doğalgaz fiyatlarını düşürebilir

Kumbaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın TANAP projesinin planlanandan daha erken sürede bitirilebileceği açıklamasının son derece önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TANAP projesinde Çanakkale Boğazı denizaltı boru döşeme kısmının önemli bir kilometretaşı olduğuna işaret eden Kumbaroğlu, "Azeri gazı diğer kaynaklara göre daha ucuz olduğundan TANAP'ın planlanandan daha önce bitmesiyle Türkiye'de doğalgaz fiyatlarında ucuzlama görülebilir. TANAP gibi dev bir projenin beklenenden önce tamamlanması Türkiye’nin içinde bulunduğu diğer önemli projeler için de örnek olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kumbaroğlu, Türkiye'nin gerçekleştireceği mega projelerle enerji alanında konumunu güçlendireceğini kaydetti.