Enerji tasarrufu için İGDAŞ’tan 8 altın öneri

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte artan enerji tüketimi, cep yakmaya başladı. Artan faturalar üzerine İGDAŞ’tan vatandaşların cebini rahatlatacak, Türkiye’nin de ithal ettiği enerjide büyük tasarruf sağlayacak öneriler geldi. İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, Türkiye’nin enerji ithal eden bir ülke olduğunun altını çizerek, kaynakların doğru kullanılmasının önemini anlattı. Genel Müdür Çevik,İGDAŞ’ın da bu noktada vatandaşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için 8 öneri hazırladığını belirtti.

VERİMLİLİK ÖNEMLİ

Çevik “İGDAŞ olarak enerji verimliliği sürekli gündemimizde olan konuların başında geliyor. İstanbullular, bu tedbirleri alarak doğalgaz verimliliğini önemli oranda artırabilir. Alınan her tedbir, ülkemiz için büyük önem taşıyan enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır” dedi. İGDAŞ’tan ısı verimliliği ve tasarrufu sağlayan başlıca önerileri ise şöyle sıralandı...

Radyatörün üstünü kapatmayın