Enerji tasarrufu için İGDAŞ’tan 8 altın öneri
İstanbul’a doğalgaz hizmeti sağlayan İGDAŞ, kış aylarının en soğuk günleri yaşanırken vatandaşlara enerji tasarrufuna ilişkin 8 altın öneride bulundu. İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik “Vatandaşlarca alınacak her tedbir, ülkemiz için büyük önem taşıyan enerji tasarrufuna katkı sağlayacak” dedi.
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte artan enerji tüketimi, cep yakmaya başladı. Artan faturalar üzerine İGDAŞ’tan vatandaşların cebini rahatlatacak, Türkiye’nin de ithal ettiği enerjide büyük tasarruf sağlayacak öneriler geldi. İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, Türkiye’nin enerji ithal eden bir ülke olduğunun altını çizerek, kaynakların doğru kullanılmasının önemini anlattı. Genel Müdür Çevik,İGDAŞ’ın da bu noktada vatandaşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için 8 öneri hazırladığını belirtti.
VERİMLİLİK ÖNEMLİ
Çevik “İGDAŞ olarak enerji verimliliği sürekli gündemimizde olan konuların başında geliyor. İstanbullular, bu tedbirleri alarak doğalgaz verimliliğini önemli oranda artırabilir. Alınan her tedbir, ülkemiz için büyük önem taşıyan enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır” dedi. İGDAŞ’tan ısı verimliliği ve tasarrufu sağlayan başlıca önerileri ise şöyle sıralandı...
Radyatörün üstünü kapatmayın
1- Evlerdeki ısı kaybının yüzde 20’sinin ısı yalıtımı olmayan çatılardan kaynaklanır. Çatıların yalıtımı ile bu ısı kaybı geri kazanılabilir.
2- Isı verimliliği sağlamak için oda termostatı kullanmak ve termostatı her 1 derece daha düşük sıcaklığa ayarlamak yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar.
3- Evlerdeki ısı kaybının yüzde 15’i pencere ve kapılardan kaynaklanır. Pencere ve kapıların PVC doğrama ve çift cam yapılması bu kaybı önler. Eğer bu yapılamıyorsa, pencere ve kapı kenarları sünger ya da fitil ile kapatılabilir.
4- Bacalı cihaz kullanan doğalgaz tüketicilerin yılda bir kez baca temizliği ve bakımı yaptırmalıdır. Bakımı yapılan baca, cihazın yanma verimini artırıp tasarruf sağlar. Böylece can ve mal emniyeti bakımından risk oluşturan baca gazı zehirlenmelerinin de önüne geçilmiş olur.
5- Doğalgaz ile çalışan cihazların hava alması ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda tehlikenin önlenmesi için cama takılan menfezlerin kapatılmaması gerekir. Ancak ısı kaybının önlemek için menfez dışında gereksiz ısı iletimi ve hava girişi olan yerleri engellemek gerekir.
6- Geceleri perdelerin örtülü olması ciddi enerji tasarrufu sağlar. Ancak perdelerin radyatörlerin kapamamasına dikkat etmek gerekir.
7- Radyatörlerin önünü ve üzerini mobilyalarla kapatmamak gerekir.
8- Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirmek, eğer ısı termostatı kullanılmıyorsa ısı ayarlamalı vana kullanmak ısı tasarrufu sağlar.
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