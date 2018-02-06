Enerji timleri kara kışta işbaşında

Kış mevsiminin sert geçtiği illerden Sivas'ta elektrik dağıtım şirketi bünyesinde oluşturulan "enerji timleri", özellikle yoğun kış şartlarının yaşandığı bölgelere kar motorları ve paletli araçlarla ulaşarak, vatandaşı karanlıkta bırakmamak için zorlu mesai harcıyor.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) tarafından bakım-onarım ekibine takviye ekip olarak geçen yıl oluşturulan enerji timleri, kent merkezinde ve ilçelerdeki hareket noktalarında hazır kıta bekliyor.

Arızanın büyük olduğu ya da ulaşımın zor olduğu noktalarda diğer ekiplere destek veren tim, elektronik ortamda kendilerine bildirilen arızaya en kısa sürede müdahale için yola koyuluyor.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı ve normal araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelere giden ekipler, paletli araç ve kar motoru yardımıyla arıza noktasına ulaşıyor.

Arazi şartları nedeniyle zorlu bir yolculuğun ardından arıza bölgesine ulaşan timler, kimi zaman 2 bin rakımdaki bölgede 15 metrelik direklere tırmanarak arızayı gideriyor.

Kimi zaman devrilen demir direkleri yeniden diken, kimi zaman kar motorlarıyla 2 saat yol giden enerji timleri, günün sonunda vatandaşı karanlıktan kurtarmanın sevinciyle evlerine dönüyor.

"Arızaları ekiplerimize tabletler aracılığıyla iletiyoruz"

ÇEDAŞ İşletme Müdürü Özgür Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 52 bin kilometre alanda 561 arıza bakım-onarım personeliyle hizmet verdiklerini söyledi.

Sorumluluk alanlarında çoğu zaman ağır kış şartları yaşanması nedeniyle geçen yıl "Enerji timleri" adını verdikleri yeni bir ekip oluşturduklarını aktaran Alparslan, "3 ilde 14 bölgede 60 kişilik personelimizden enerji timleri oluşturduk. Enerji timlerimizin de desteğiyle ocak ayından itibaren bakım programımızı yapıyoruz. Arazi ve hava koşulları şartları nedeniyle öngöremediğimiz bazı arızalar oluyor. Bu arızalara timlerimizle en kısa sürede müdahale ediyoruz." diye konuştu.

Enerji timlerinin, ihtiyaç olan bölgede mevcut onarım ve bakım personeline takviye olarak çalıştığını ve daha büyük arızalarda bu timlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Alparslan, şu bilgileri verdi:

"Bölgemizdeki kar ve iklim koşulları nedeniyle kapalı yollarımız oluyor. Hatlarımızdaki arızalar da yol dışında kaldığı için güzergahlara ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Bu durumlarda kar paletli araçlarımız ve kar motosikletlerimizi kullanıyoruz. 3 ilde 4 paletli aracımız ve 3 kar motosikletimiz var, hangi bölgede ihtiyacımız varsa oraya sevk ediyoruz. Ekiplerimizi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak arızaya yönlendiriyoruz. Vatandaşların dışarıda durmakta zorlandığı hava şartlarında ekiplerimiz arızaları gidermeye çalışıyor.

Çağrı merkezlerine gelen arızaları ekiplerimize tabletler aracılığıyla iletiyoruz. Ekiplerimiz hazırlığını yaparak arıza güzergahına geçiyor. Kar ve tipi durumlarında 7/24 enerji timlerimiz hazır, ekiplerimiz hazır kıta bekliyor. Vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz enerji sunabilmek için enerji timlerimizle çalışmaktayız."

"Kimse elektriksiz kalmasın diye 7/24 çalışıyoruz"

Timde yer alan Dursun Yakan da mesaiye başladıklarında ilk olarak tabletlerine bildirilen arızalara baktıklarını ve arızanın büyüklüğüne göre hareket ettikleri söyledi.

Yakan, "Kar motorumuz ve paletli aracımıza geliyoruz. Önce elektriği kesip güvenli şekilde direğe çıkıyoruz, çalışmamızı yapıp arızamızı gideriyoruz. Kimse mağdur olmasın elektriksiz kalmasın diye 7/24 çalışıyoruz." diye konuştu.