Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Akkuyu NGS'nin temel atma töreninde konuştu.

Akkuyu NGS temel atma töreninin Türkiye için bir gurur töreni olduğunu belirten Albayrak, 63 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Albayrak, proje için Rusya ve Türkiye arasında hükümetler arası anlaşmanın 2010'da imzalandığını hatırlatarak, "20 milyar dolar maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz. Akkuyu NGS Türkiye'de kapasite ve enerji arz güvenliği yönünden çok önemli bir rol oynayacak. Bu proje sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Nükleer enerjinin, sanayiden tarıma, uydu haberleşmeden sağlığa kadar birçok alanda önemli bir kapasite kazandıracağının altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu nükleer teknoloji kapasitesini düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu NGS ile en yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji enerji üreteceğiz. İnşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olacak ve bunun yüzde 80'i Türk çalışan olacak. Santral işletmeye alındığında da 3 bin 500 kişi tüm bu tesislerde çalışıyor olacak. İnşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan mal ve ekipmanların büyük kısmı Türk şirketler tarafından tedarik edilecek. Nükleer enerjide yabancı ülke ve firmalarla ortak yatırımlar hem ülkemize hem de bu alanda üst düzey know-how ve teknoloji transferi sağlayacaktır. Rusya'ya eğitim için giden 248 öğrencimizden 35'i de geçtiğimiz aylarda eğitimini tamamlayıp döndü. Öğrencilerimizin bilgi ve tecrübeleri inanıyorum ki nükleer teknolojinin yerlileşmesi noktasında çok ama çok önemli rol oynayacaktır."

Albayrak, iki ülke liderlerinin gösterdiği kararlılığın projenin gerçekleşme aşamasına gelişinde büyük önem taşıdığını belirterek, Akkuyu NGS'nin Türkiye ve Rusya arasında diğer alanlardaki iş birlikleri için de öncü rol oynayacağını sözlerine ekledi.