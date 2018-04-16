Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Almanya, Türkiye için çok önemli bir ortak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Enerji forumu vesilesiyle Berlin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Albayrak, Almanya'da geçen ay kurulan hükümeti kutladı.

Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkilerinin 100 yıllar öncesinden geldiğini, bölgesel ve küresel sınamalara rağmen bugüne kadar çok güçlü bir şekilde ayakta kaldığını ve geliştiğini anlattı.

Türkiye-Almanya arasında son dönemdeki ilişkilerin olması gereken noktanın bir hayli gerisinde olduğunu belirten Albayrak, "Türkiye olarak biz özellikle hükümet kurulduktan sonra Almanya'da yeni dönemin 2017 yılından çok daha gerçekçi, rasyonel ve iki ülkenin faydasına olacak bir düzeyde gelişmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir"

Bakan Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkilerinin birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da çok önemli olduğuna işaret ederek, "İki ülkenin birbirinin ticari partneri olarak özellikle yaklaşık 40 milyar avroya ulaşan ticaret hacmiyle, Türkiye'nin ithalatında 2'nci, ihracatında 1'inci ülke olması hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir." ifadesini kullandı.

İlişkilerin içerisindeki enerjinin rolünün yadsınamaz olduğunu vurgulayan Albayrak, çeşitli birçok Alman firmasının Türkiye'de faaliyette bulunduğunu, çok önemli bir iş birliğine katkı verdiğini bildirdi.

"Yakın çalışma kararı aldık"

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier de ekonomi ve enerji alanında çeşitli projeleri görüştüklerini belirterek, yakın çalışma kararı aldıklarını belirtti.

Ortak çalışmaları derinleştireceklerine değinen Altmaier, bakanlar düzeyinde Türk-Alman enerji forumu gerçekleştirilmesi için hazırlık çalışmaları yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Bakan Albayrak'ın yarın "Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı"na katılması ve "Yenilenebilir kaynakların enerji güvenliğine katkısı" başlıklı oturumda ana konuşmacı olması bekleniyor.