Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, bor rezervlerinin stratejik ürüne dönüştürülmesini amaçlayan modeli bugün tanıtacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesini ve dünyanın en ileri teknolojisinin Türkiye'ye transferini sağlayacak modeli bugün açıklayacak.



Strateji kapsamında, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesi noktasında, dünyanın bu alandaki en ileri teknolojisinin transferi de sağlanacak. Söz konusu teknoloji transferi için imza töreni gerçekleştirilecek.



ÖNEMLİ HAMLE



Bakan Berat Albayrak, bu yıl şubat ayında yaptığı açıklamasında, bor madeni için dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduklarını belirterek, "Bor madeninde bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu proje kapsamında yerli ve milli işbirliğiyle ülkemizin kulağına hoş gelecek, gururunu kabartacak güzel adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

(Yenişafak)