Enerji ve ulaşımda dev projeler devreye giriyor

3. HAVALİMANI: İlk uçuş şubatta

Yapımı hızla devam eden 3. Havalimanı’na ilk uçak bu yılın şubat ayında inecek. 3. Havalimanı’nın resmi açılışı ise 29 Ekim’de gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye, yılda 100 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanlarından birine sahip olacak. Üzerinde süredir konuşulan İstanbul Boğazı’ndan gemi geçişlerine alternatif olacak Kanal İstanbul ile ilgili ihalenin bu yıl yapılması ve temelin de atılması planlanıyor. Mersin’e inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santrali için de ilk kazma bu yıl içinde vurulacak. Böylece Türkiye’nin nükleer enerji alanında oyuncu olması için en önemli adım atılacak. Azerbaycan gazını Avrupa’ya taşıyacak TANAP ise 2018’in ilk yarısında açılıyor. Türkiye ilk aşamada 6 milyar metreküp ilave doğalgaz tedarik edebilecek.

TÜRKAKIM GAZI GELİYOR

Rusya’dan gelip Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz götürecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde ilk gaz geçişi planlandığı üzere mart ayında gerçekleştirilecek. Toplam uzunluğu 433 kilometre olacak İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun 77 kilometrelik yeni bölümü de bu yıl hizmete alınacak. Böylece Orhangazi Köprüsü’nü de kapsayan mega projedeki 261 kilometrelik bölüm trafiğe açılmış olacak. Öte yandan 405 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 125 kilometrelik bölüm ile Ovit ve İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli de açılacak. Çamlıca’daki görüntü kirliliğini bitirecek Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatı tamamlanacak. Ayrıca Türkiye’yi uzay yarışına sokacak Uzay Ajansı da bu yıl içinde kurulacak.