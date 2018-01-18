Enerji verimliliği aykırılıklarına uygulanan cezalar arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10. maddesine göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesine yönelik yetkilendirmeler, uygulamalar, destekler ve diğer uygulamalar kapsamında kesilecek para cezaları, yanlış veya eksik bilgilendirme yapanlar için 22 bin 550 liraya, hiçbir bilgi vermeyen veya yerinde inceleme imkanını engelleyenler için 112 bin 780 liraya çıkartıldı.

Ayrıca, lisansları kapsamında elektrik veya doğalgaz satışı yapan şirketler, bir önceki mali yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren aylık bazdaki bilgileri, internet ortamında müşterilerin bilgisine sunmamaları durumunda 45 bin 105 lira ceza ödeyecek.

Böylece idari para cezalarındaki artışlar, 2018'de uygulanan yeniden değerleme oranında (yüzde 14,47) gerçekleşmiş oldu.