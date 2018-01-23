Enerjide halka arz 1 milyar doları aşacak

Enerji sektöründe 4 yıl aranın ardından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek halka arz işlemlerinin büyüklüğünün 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Araştırma ve danışmanlık şirketlerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye enerji sektöründe ilk kez bu büyüklükte bir halka arz işlemi gerçekleştirilecek.

Bu yıl içinde Enerjisa Enerji AŞ, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin halka açılması planlanıyor.

Bu şirketlerden elektrik dağıtım ve satış alanında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji AŞ'de, Alman enerji şirketi E.ON ve Sabancı Holding'in yüzde 50'şer payı bulunuyor. Geçen yıl 15 Kasım'da Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunan şirketin, şubat ayında halka arz işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Halka arz edilecek yüzde 18 oranındaki Enerjisa Enerji AŞ hisselerinin nominal değeri 212,59 milyon lira seviyesinde bulunurken, ek satış kapsamındaki yüzde 2'lik hissenin de satılması halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 236,21 milyon lira olacak.

Söz konusu halka arz işleminin 390-470 milyon dolar arasında bir seviyede gerçekleşeceği hesaplanıyor.

Doğalgaz dağıtımda ilk kez yapılacak

Geçen yıl 24 Eylül'de halka arz için SPK'ya başvuran Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin de bu yılın ilk yarısında halka açılması planlanıyor.

Torunlar Enerji bünyesinde bulunan şirketin yüzde 25 payına denk gelen 175 milyon lira değerindeki hissesinin halka arz edilmesi bekleniyor. Söz konusu halka arzın işleminin 250-300 milyon doları bulacağı hesaplanıyor.

İşlem tamamlandığında, şirket Türkiye'de halka açılan ilk doğalgaz dağıtım şirketi olacak.

Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin de yüzde 30'luk hissesinin halka açılması planlanıyor. 2018 sonunda tamamlanması beklenen halka arz işleminin, 450-900 milyon dolar bandında gerçekleşeceği hesaplanıyor.

Böylece, 2018'de enerji sektöründeki halka arzlarda işlem büyüklüğünün 1-1,6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

"Ortak satışı yapılması planlanıyor"

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen, enerji sektöründe şirket satın alma ve birleşme işlemleri yoluyla yatırım yapmakta zorlanan şirketlerin halka arz yöntemiyle hisse satışı yapma niyetinde olduğunu belirtti.

Bu yıl halka arzı planlanan üç enerji şirketinin, düzenli varlık tabanı uygulamasıyla güvenilir ve öngörülebilir gelir elde eden elektrik ve gaz şirketleri olduğunu dile getiren Bilirgen, şunları kaydetti:

"Bu durum riski sevmeyen yatırımcı gruplarının bu varlıklara ilgi göstermesini sağlayacaktır. Ayrıca üç halka arzda da ortak satışı yapılması planlanıyor, yani halka arz edilecek şirketlerin değil onlara sahip olan ortakların sermaye yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. 2017'de başarıyla gerçekleştirilen halka arzlar enerji sektörü halka arzları için umut oldu fakat bu büyüklük ve gelir yapısına sahip varlıkların halka arzı Türkiye'de ilk defa yapılacak. Sonuçları enerji sektörü için yön gösterici olacak."

Türkiye'de şu ana kadar enerji sektöründe halka arz edilen 10 şirket bulunuyor.