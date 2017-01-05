Enerjide kara kış alarmı

Bugün hayatı etkisi altına alması beklenen kara kış, enerji kurumlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda muhtemel elektrik kesintilerini en aza indirmek için BOTAŞ, özel sektöre ait doğalgaz santrallerine verdiği gazı yarı yarıya azaltacak. Elektrik dağıtım şirketleri ise hatlarda meydana gelecek muhtemel arızalar için azami personelini sahaya sürme kararı aldı. Bu personeller buz yüküne karşı müdahale ve acil durumlar için çalışacak.

DEV YATIRIM YAPTI

İstanbul Avrupa Yakası’nda 4.7 milyon aboneye hizmet veren BEDAŞ, İstanbul’u etkisi altına alacak kar yağışına karşı, tüm önlemlerini aldı. 1.289 çalışanı olası arızalara anında müdahale etmek üzere sahada görevlendirdiklerini söyleyen BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu “Ekiplerimiz her an göreve hazır, bekliyor” dedi. İslamoğlu “2011-2015 yıllarında 625.5 milyon TL yatırım yapan BEDAŞ, 2016-2020 arasında da 1 milyar 570 milyar TL’lik yatırıma daha imza atacak. Bu yatırımın 1 milyar 230 milyon TL’si doğrudan şebeke yatırımı olacak” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA DESTEĞİ

Aydın, Denizli ve Muğla’da yaklaşık 33 bin kilometrekare alanda 1.8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik Dağıtım, tüketici memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve tedarik sürekliliğini sağlamak amacıyla soğuk havalarda enerji sisteminde artan yük ve olası arızalara karşı önlemini aldı. Şirketin verdiği hizmetlerden biri de sosyal medyadan vatandaşlara hizmet. ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Bülent Yüksel “Yenilenen çağrı merkezimiz ile mevcut kapasitemizi 4 katına taşıdık. Ayrıca ADM mobil uygulaması üzerinden ulaşan ihtiyaç ve talepler de çağrı merkezimiz tarafından takip edilerek, gerekli yönlendirmeler en hızlı şekilde sağlanıyor” diye konuştu.

İstanbul’da kesinti

Öte yandan İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yaptığı duyuruya göre cuma günü Çatalca, Bayrampaşa, Sarıyer, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere 5 ilçede cumartesi günü ise Çatalca, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenyurt, Avcılar, Sarıyer, Beylikdüzü, Zeytinburnu olmak üzere 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.

7/24 HİZMET VERİYORLAR

Ege Bölgesi’nde kış uzaktan görüldüğü gibi kolay geçmiyor. Özellikle sahada görev yapan ekipler, zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor. İzmir ve Manisa’da elektrik dağıtım hizmeti veren GDZ Elektrik ekipleri, Ege’nin karlı dağlarında, şiddetli rüzgarında 7/24 faaliyet gösteriyor. 2016 yılında hizmet bölgesine 288 milyon TL’lik yatırım yapan GDZ Elektrik Dağıtım, kış şartlarıyla mücadele için de önlem alıyor.