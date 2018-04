Enerjideki politikaları çevreden ayrı tutmadık

Enerji sektörünün önde gelen kurumları bu yıl 5 milyon ağaç dikmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile protokol yaptı. Kampanya kapsamında trafige çıkan her araç, yapılan her elektrik ve gaz abonesi için ve çıkarılan her 100 ton kömür için birer ağaç dikilecek. İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “Enerji politikalarını hiçbir zaman çevre politikalarında ayrı tutmadık” dedi. Enerji kaynaklarını daha akılcı ve pratik kullanmak gerektiğini belirterek Türkiye’nin son dönemde bu anlamda ciddi mesafe aldığını ifade eden Albayrak, “Artık günü kurtaran değil geleceği planlayan, uzun dönemli plan ve politikaları hayata geçiren bir Türkiye var. Türkiye, 2002’den bu yana tarihinde ilk defa 20 yıllık, 50 yıllık uzun vadeli somut plan ve programlar yaparak 2023’ü, 2053’ü, 2071’i kurgulayan bir ülke” diye konuştu.

PARLAK BİR DÖNEM

Uzun vadeli stratejilerin en önemli ayağını enerji yatırımlarının oluşturduğunu ve enerji sektörünün bundan sonra da ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğini belirten Albayrak “Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında her alanda somut eylem planlarını hayata geçirdik. Son iki yıldır enerjide tarihi rekorların kırıldığı bir döneme şahitlik ettik. Önümüzde çok daha parlak bir dönem duruyor. Enerji, ekonomi ve çevre birbirinden ayrılamaz. Çünkü ekonomik büyümenin temeli akılcı enerji politikaları, enerji politikalarının temeli de sürdürülebilir çevre politikalarıdır. Bu yüzden Milli Enerji ve Maden Politikamızın her stratejisi çevreyle uyumlu, çevresel etkileri önceleyen ve sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandı. Bugün sahip olduğumuz kaynaklar sadece bize ait değildir. Gelecek nesillerin de bu kaynaklarda hakkı var. O nedenle enerji üretiminde ‘ne pahasına olursa olsun’ gibi yanlış bir anlayışın bizim politikalarımızda, AK Parti iktidarı politikalarında hiçbir zaman yeri olmamıştır, olmayacaktır.”

4.1 MİLYAR KATKI

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Albayrak “Yakında Türkiye’yi yepyeni bir enerjiyle daha tanıştıracağız” dedi. Albayrak, dünyanın en büyük off-shore rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesini en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali’nin de yüksek kapasite ve verimlilikle 7 gün 24 saat elektrik üreteceğini vurgulayan Albayrak, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında ise 5 yıl boyunca 4.1 milyar dolar değerinde termik santrali yatırımına duyulacak ihtiyacın ortadan kalkacağını ifade etti. albayrak’ın konuşmasının ardından PELDER Başkanı Serhat Çeçen, GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, PETDER Başkanı Ahmet Erdem ve KÖMÜRDER adına Muzaffer Polat protokole imza attı.

Başlama vuruşu: 5 milyon ağaç