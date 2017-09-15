Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Enerjisa Karabük’te 6,5 milyon dolarlık GES yatırımı yaptı

Enerjisa Üretim, Karabük’te 7 megavatlık GES'i devreye aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enerjisa Üretim'in Karabük’te yaklaşık 6,5 milyon dolarlık yatırımla 7 megavatlık güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 3 bin 600 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üretim portföyüne sahip olan Enerjisa, güneş enerjisi yatırımlarını sürdürüyor.

Enerjisa Üretim, Bandırma’daki ilk GES yatırımından sonra Karabük'te gerçekleştirilen ikinci GES inşaatını 3 ayda tamamladı.

Karabük’te devreye alınan 7 megavatlık GES ile yılda toplam 11,4 gigavatsaat elektrik üretilerek 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Karabük'teki GES ile şirket, toplam güneş enerjisi kurulu gücünü 9 megavata çıkartmış oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Japon teknoloji devi İstanbul'da!

Japon teknoloji devi İstanbul'da!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA