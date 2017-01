‘Enerji’sini Doğu’ya harcıyor

100 MİLYON TL YATIRIMLA 5 PROJE GELİYOR

İnşaat yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

ConCept Yapı markamızla Bodrum’da 5 proje yapmak üzere yola çıktık. Projelerimize de başladık. Bunlar; Infinity of Yalıkavak, Art of Yalıkavak, Serenity of Gündoğan, Silence of Bodrum ve Silence Premium Of Bodrum… Toplamda 100 milyon lira yatırım yapılacak. Bodrum’da lüks ve nitelikli konut segmentine yeni bir soluk getirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 5 proje yapıp Bodrum’dan çıkmak değil. 2020 yılına kadar 100 milyon dolarlık artı yatırım planlıyoruz” dedi.

BODRUM NEDEN BİR CANNES OLMASIN