‘Enerji’sini Doğu’ya harcıyor

İnşaat, medikal ve enerji sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Fuat Akın, Siirt’te 80 milyon TL yatırımla RES kurma kararı aldı. Bölgede yaşanan terör sorununun yatırım ve istihdam ile çözüleceğini belirten Akın “Siirt’te 80 milyon TL yatırımla RES kuruyoruz. Ardından Bingöl ve Şırnak’ta yatırımlarımız olacak. Ben de biliyorum, Çeşme’ye yapmayı. Ama biz ülkemizi seviyoruz” dedi.

Hükümetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırımı teşvik etmek amacıyla hızla süren çalışmalarına iş dünyasında da destek geliyor. Yatırım ve istihdam ortamının terör sorununa çözüm olacağı düşünüldüğünde, iş dünyasının bölgeye yaptığı yatırımlar ayrı bir önem kazanıyor. İnşaat, enerji ve medikal sektöründe faaliyet gösteren işadamı Fuat Akın da yatırım rotasını Güneydoğu Anadolu bölgesine çevirenlerden biri… Patron Katı’na konuk aldığımız Fuat Akın’a ilk olarak ‘Riskli değil mi? Neden Siirt?’ diye sorduğumuzda “Ülkemiz seviyorum” cevabını aldım. Akın, 80 milyon TL yatırımla Siirt’te Rüzgar Enerjisi (RES) yapmak için kolları sıvamış. İlk etapta 20 megawattlık bir RES yatırımı yapacaklarını söyleyen Akın, ardından enerji yatırımını Şırnak ve Bingöl’e taşımak istiyor. Hedef ise 100 megawatta ulaşmak… Akın, yalnızca Doğu’ya değil, inşaat tarafında da Bodrum’a 100 milyon TL yatırımla 5 proje inşa ediyor. Ayrıca medikal şirketi de karşılıklı ticarette büyük ‘cari açık’ verdiğimiz Çin gibi bir ülkeye karşı ‘dış ticaret fazlası’ vermeyi başarmış…

Kendinizden ve iş hayatınızdan bahseder misiniz?

1973 yılında Adıyaman’da dünyaya geldim. Üniversite’de elektrik ve elektronik mühendisliği okudum. 1997 yılından İstanbul’a yerleştim. İş hayatına o yıllarda otomotiv sektörü yedek parça ticareti yaparak atıldım. Ardından Koç Holding Ford Otosan’ın yedek parça dağıtım merkezinde bölge müdürlüğü yaptım. 2003-2008 yılları arasında sahibi olduğum Tur-Poll Otomotiv LTD. ŞTİ şirketi ile 15 ülkeye yılda yaklaşık 5 milyon dolar ihracat yapar hale geldik. Ardından medikal işine girme kararı alarak, Sanmed Medikal şirketini kurduk. Bu şirket ile 20 yıldır ihracat yapıyoruz. 2015 yılında enerji sektöründe bir yatırım fırsatı gördüğümüz için Pusula Beta Enerji A.Ş şirketini kurduk ve bu alanda yatırımlarımıza başladık. İlk olarak Siirt Eruh’ta 20 megawattlık bir yatırım yapacağız. Son yatırımımız ConCept Yapı markasıyla ise inşaat sektörüne oldu. Burada da 100 milyon TL yatırımla Bodrum’da 5 proje yapma kararı aldık. 3 ana sektörde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

l Medikal ile başlayalım, Çin’e ihracatınız var öyle mi…

Evet, 2008 yılında başladık. 100 bin dolarla başladığımız ticaretimiz, bugün 30 milyon dolar ihracata kadar yükseldi. 20 ülkeye Türkiye’den ürün satıyoruz. Ülkemizin ihracatına katkı sağlıyoruz. Medikal ürünler, tek kullanımlık ürünler… Daha çok kardiyoloji, yoğun bakım gibi branşlardaki ürünleri satıyoruz. Türkiye’de birçok şirket Çin’den ürün alırken, biz de ürün satıyoruz. Bu seneki hedefim Çin’e 40 milyon dolarlık ürün satma. 2020’de ise 100 milyon dolara çıkarmak. Pekin ve Şangay’da ofislerimiz var. Bu işi Türkiye’de bizim kadar büyük çapta yapan yok. 80 milyon TL ciromuz var. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüyoruz.