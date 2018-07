Enflasyon 2018 Temmuz ayı zam oranı açıklandı mı TÜİK TEFE TÜFE Ağustos kira artış oranı kaç

TÜİK son dakika Enflasyon 2018 Temmuz ayı oranları araştırılıyor. Temmuz 2018 enflasyon zam oranları ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE Ağustos kira artış oranı nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE nedir ne kadar 2018 kira artışı ne kadar? Temmmuz ayı enflasyon zammı 2018 ne durumda? soruların yanıtları ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz. Vatandaşlar internet üzerinden sıklıkla Temmuz ayı enflasyon oranlarını araştırken beklenen ilk açıklama geldi. TCMB bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz Salı günü Ankara'da açıklayacak. Geçtiğimiz ay TÜFE’de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti. TÜFE aylık bazda yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a çıktı. TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti. Temmuz ayı enflasyonun açıklanması ile birlikte kira artışları gerçekleşecek. Ev sahibi bir kira yılının bitiminde kiraya zam yapma hakkında sahiptir. Eğer kira sözleşmesini geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaptıysanız zam zamanı geldi. İşte TÜİK enflasyon zam oranları ve kira artışı ile ilgili son gelişme...



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz Salı günü Ankara'da açıklayacak.



TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-III"nin 31 Temmuz'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.



Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.



Enflasyon Raporu 2018-III Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.



Borsa, haftaya düşüşle başladı



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 azalışla 95.340,39 puandan başladı.



AÇILIŞTA BIST 100 endeksi, 244,46 puan ve yüzde 0,26 düşüşle 95.340,39 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,72 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Cuma günü, 96.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,81 değer kazancıyla 95.584,84 puandan tamamladı.



Analistler, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri takviminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.



Yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ile cuma günü yayımlanacak temmuz ayı enflasyonunun piyasaların odağında yer aldığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin direnç, 93.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



KİRA ARTIŞI TEFE ÜFE DİKKATE ALINARAK HESAPLANIYOR



Kira artış oranı yeni borçlar kanununa göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılıyor. ÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak kira artışı belirleniyor. ÜFE her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Yeni Borçlar Kanunu’na göre kira zammında üst sınır “ÜFE”. Bu durumda ev sahibi kiraya ÜFE’nin üzerinde bir zam yapma hakkına yasal olarak sahip değil. Temmuz 2018 kira artış oranı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2018 ÜFE oranını açıkladı. Buna göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,57 artış gösterdi. Yani kira artış oranı Temmuz 2018'de yüzde 16,57.



Şimdi gelin Temmuz 2018 kira zammını bir örnekle birlikte hesaplayalım. Mevcut kiranızın bin TL olduğunu varsayarsak buna göre;



Kira beleli: 1000 TL



Kira zam oranı: Yüzde 16,57



Kira zammı:165,7 TL



Zamlı yeni kira bedeli: 1.165.7 TL



SON 14 AYIN KİRA ARTIŞ ORANI



Son 14 ayın kira artış oranı şöyle;



Mayıs 2017 kira artış oranı: Yüzde 8,01



Haziran 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,02



Temmuz 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,98



Ağustos 2017 kira artış oranı: Yüzde 10,94



Eylül 2017 kira artış oranı: Yüzde 12,05



Ekim 2017 kira artış oranı: Yüzde 13,26



Kasım 2017 kira artış oranı: Yüzde 14,47



Aralık 2017 kira artış oranı: Yüzde 15,38



Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82



Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66



Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50



Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35



Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36



Haziran 2018 kira artış oranı 15.80



Enflasyon, haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Aylık bazda yüzde 14 artması beklenen TÜFE, yüzde 2.61 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.39'a sıçradı.



Böylelikle 2003 bazlı endeks tarihinin en yüksek seviyesi kaydedildi. 2003 bazlı endeksin bir önceki zirvesi yüzde 12,98 ile Kasım 2017 tarihinde görülmüştü.



Çekirdek TÜFE, haziranda yüzde 14.60 seviyesine çıktı. Yurtiçi üretici fiyatları aylık bazda yüzde 3.03 artarken, yıllık bazda yüzde 23.71'e yükseldi.









Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,15 oranında düşüş gerçekleşti.



Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 6,66 ile etek geldi.



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18,91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16,79 ve lokanta ve oteller yüzde 13,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,57 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,44, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,16, elektrik ve gaz yüzde 1,97, su sektöründe yüzde 1,20 artış olarak gerçekleşti.



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15,09 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5,18 ile elektrikli teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0,24 düşüş gösterdi.







Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE EV EŞYASINDA



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.



